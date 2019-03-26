Son Dakika Haberleri: Altın Hırsızını Jandarma Yakaladı

Altın Hırsızını Jandarma Yakaladı

22 dakika önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ovaköy'de bir evden ziynet eşyalarını çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Altın Hırsızını Jandarma Yakaladı, System.String[]
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ovaköy'de bir evden ziynet eşyalarını çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaköy'de H.İ.Ö.'nün evine giren S.C, evin hanımına ait 5 adet burma bilezik ile 1,5 metre altın zinciri çaldı. Ev sahibinin Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatı sonrası yapılan istihbarat çalışmasından hırsızlık olayını S.C.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarmanın S.C. ile yaptığı görüşmede, çaldığı 5 adet altın bileziği çeşitli kuyumculara bozdurduğu belirlendi. S.C. tarafından çalınan 1,5 metre uzunluğundaki altın zincir mağdur H.İ.Ö.'ye teslim edildi. Yakalanan S.C. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Balıkesir, Altıeylül, Jandarma, 3. Sayfa
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