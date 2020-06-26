Altın hırsızları 123 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı - Son Dakika

Altın hırsızları 123 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı

- Altın hırsızları 123 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı Malatya'da girdikleri evde 50 bin TL'lik altın çalan şüpheliler, polisin 123 saatlik güvenlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı.

- Altın hırsızları 123 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı

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MALATYA - Malatya'da girdikleri evde 50 bin TL'lik altın çalan şüpheliler, polisin 123 saatlik güvenlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde kentte bir evde yaşanan hırsızlık sonrası, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Hırsızlığın yaşandığı bölgede 45 işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini toparlayan polis ekipleri, 123 saatlik görüntüyü tek tek izleyerek şüphelilerin izine rastladı. Görüntülerde 2 şüpheli bayanın yüzlerini kapatarak ara sokakları kullandıkları yer alıyor. Evden çıkmaları ve sonrasında bir araca bindikleri tespit edilen şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası belirlenince 3 şüpheli yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2'si bayan 3 şüpheli Adli Kontrol kararının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan 3 ayrı hırsızlık olayına yönelik sürdürülen çalışmalarda da 2 yaşı küçük şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin ise aranmasının sürdüğü belirtildi.

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altın hırsızları 123 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı - Son Dakika
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