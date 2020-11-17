Son dakika haberleri! Altın hırsızları kamerada - Son Dakika

- Altın hırsızları kamerada

Kuyumcuyu oyalayıp 40 bin TL değerindeki bileziği çaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kuyumcuya gelen biri kadın 2 hırsız, el çabukluğuyla aldıkları 40 bin TL değerindeki altın bilezik ile kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Sümer Meydanında bulunan İbrahim Halil D'ye ait kuyumcuya gelen kimliği henüz tespit edilemeyen biri kadın 2 şahıs burada altın alma bahanesiyle kuyumcu çalışanlarını bir süre oyalamaya başladı. Altın bilezikleri kollarına takıp çıkaran ve daha sonra fiyatlar alan şahıslar, kuyumcu çalışanlarının dalgınlıklarını yakalamaya çalıştı. Bir süre sonra kadın şahıs, 40 bin TL değerindeki altın bileziği koluna taktı. Hırsızlık anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayda kadın ve beraberindeki şahıs, çaldıkları altın bilezik ile iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra olayı fark eden iş yeri görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.