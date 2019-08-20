Altın hırsızları yakalandı
48 dakika önce
Niğde'de bir evden altın çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
'de bir evden altın çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çiftlik
ilçesine bağlı Şeyhler
köyünde Z.D.'nin evine giren kimliği belirsiz kişiler evde bulunan 19 adet Cumhuriyet altını, 34 adet çeyrek altın, 1 adet bilezik ve 1 adet yüzüğü alarak kayıplara karıştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma ve istihbarı çalışmalar neticesinde şüphelileri M.B, S.Ç. ve İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Çalınan altınlar ise jandarma tarafından Z.D.'ye teslim edildi. - NİĞDE
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