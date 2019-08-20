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Altın hırsızları yakalandı

48 dakika önce

Niğde'de bir evden altın çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Niğde'de bir evden altın çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler köyünde Z.D.'nin evine giren kimliği belirsiz kişiler evde bulunan 19 adet Cumhuriyet altını, 34 adet çeyrek altın, 1 adet bilezik ve 1 adet yüzüğü alarak kayıplara karıştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma ve istihbarı çalışmalar neticesinde şüphelileri M.B, S.Ç. ve İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Çalınan altınlar ise jandarma tarafından Z.D.'ye teslim edildi. - NİĞDE
Jandarma, Şeyhler, Çiftlik, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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