Son Dakika Haberleri: Altın hırsızlarını jandarma yakaladı
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Altın hırsızlarını jandarma yakaladı

45 dakika önce

NİĞDE'de, evden yaklaşık 52 bin TL değerinde altın çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Altın hırsızlarını jandarma yakaladı, System.String[]
NİĞDE'de, evden yaklaşık 52 bin TL değerinde altın çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi'nde, Z.D.'nin evine giren kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 52 bin TL değerindeki 19 cumhuriyet altını, 34 çeyrek altın, 1 bilezik ve 1 yüzük çalarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin M.B., S.Ç. ve İ.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarla 3 kişi, gözaltına alınırken, çalınan altınlar da jandarma tarafından Z.D.'ye teslim edildi.


Jandarma, Şeyhler, Çiftlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:08 Kaynak: DHA
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