Üye Girişi
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

05.11.2021 08:52

500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı Bursa'da 500 bin liralık altın çalan İstanbullu hırsızları belediye otobüsünün kamerası yakalattı 65 güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalayan polis, çalınan 500 bin liralık altını sahibine teslim etti...

500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Bursa'da 500 bin liralık altın çalan İstanbullu hırsızları belediye otobüsünün kamerası yakalattı

65 güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalayan polis, çalınan 500 bin liralık altını sahibine teslim etti

BURSA - Bursa'da evinden bir saat uzaklaşan kadının 500 bin liralık altını çalındı. Bursa polisi kısa sürede hırsızları yakalayıp altınları sahibine teslim etti.

1 Kasım günü evinden kısa süreliğine ayrılan kadın, eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Nilüfer ilçesindeki evine hırsız giren S.K., 500 bin lira değerindeki altınlarının çalınmasıyla soluğu polis merkezinde aldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler evden parmak izi aldı. Ekipler, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Eve girdiği tespit edilen 3 kadını yakalamak için çalışma başlatan ekipler, toplam 5 kişilik hırsızlık çetesinin peşine düştü. Hırsızların sokağa giren ticari otomobille kaçtıkları yönünde araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin İstanbul'a kaçtıklarını belirledi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 45 otobüs kamerasını saatlerce inceledikten sonra hırsızlık şüphelilerini ve kaçtıkları otomobili tespit etti. Otobüs kamerasına takılan kadınları giydikleri elbiselerden teşhis eden polis, gidiş güzergahını ve adreslerini tespit ettiği 5 kişiyi yakalamak için İstanbul Kartal'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 6 farklı sabıkası bulunan Ü.T.Ç., 20 suç kaydı olan N.F. ve 5 sabıkası bulunan İ.Ç., Kartal'daki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Bursa'dan çaldıkları 500 bin liralık altınlar ele geçirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 500 bin lira değerindeki altınlar ise S.K.'ye teslim edildi. Firar eden diğer iki şüpheliyi yakalamak için Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hükümetten 5 milyona yakın EYT'li için yeni hamle! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:14 Hükümetten 5 milyona yakın EYT'li için yeni hamle! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler 09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz 08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı 08:07 AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı 00:37 Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi 18:57 Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi

Son Dakika Haberleri
09:08 Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası
09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler
09:00 Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı
08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz
08:34 Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
08:31 Son dakika altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
08:07 Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi
08:06 AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı
08:06 Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde
08:02 Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar?
Mert Hakan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'nı unutmadı Mert Hakan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'nı unutmadı         
09:18
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı         
09:00
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde         
08:06
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
00:35
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı         
17:15
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 09:25:13. #1.12#
SON DAKİKA: 500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement