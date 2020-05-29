Altın Hong Kong gerilimiyle yükseliyor - Son Dakika

Altın Hong Kong gerilimiyle yükseliyor

ABD ile Çin arasındaki Hong Kang kaynaklı gerilimin giderek tırmanmasının etkisiyle yükselen altın fiyatları 1,730 doları da aşarken, ABD'de stokların hızla arttığına ilişkin verilerin etkisiyle de petrol fiyatları düştü.

Altın Hong Kong gerilimiyle yükseliyor, System.String[]

ABD ile Çin arasındaki Hong Kang kaynaklı gerilimin giderek tırmanmasının etkisiyle yükselen altın fiyatları 1,730 doları da aşarken, ABD'de stokların hızla arttığına ilişkin verilerin etkisiyle de petrol fiyatları düştü.

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, Çin'in Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı beklendiği gibi kabul ettiğine işaret edilerek, "Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Söz konusu yasa Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek. Yasa nedeniyle ABD ve Çin arasındaki tansiyon artarken ABD'nin verebileceği olası cevaplar jeopolitik risklerin yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda ons altının yeniden 1720 doları aştığını görüyoruz" denildi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.29 düşüşle 35.36 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.60 düşüşle 33.17 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.39 artışla 17.79 dolar,

altın, yüzde 0.70 artışla 1,731.0 dolar,

bakır, yüzde 1.37 düşüşle 5,295.50 dolar,

platin, yüzde 0.29 artışla 838.28 dolar,

paladyum yüzde 0.96 düşüşle 1,922.29 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,494 liraya yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD genelinde petrol stokları 22 Mayıs'ta biten haftada 7.9 milyon varil artışla 534.4 milyon varile yakseldi.

Bunun yanında, ABD'nin petrol ithalatı da aynı dönemde, günde ortalama 2.0 milyon varil artışla, günde ortalama 7.2 milyon varile yükseldi. EIA raporuna göre, aynı dönemde ABD genelindeki benzin üretimi de günde ortalama 7.2 milyon varil olarak hesaplandı.

Rapora göre, petrol rafinerilerine günlük hampetrol girişi de, bir önceki haftaya göre günde ortalama 87,000 varil artışla günde ortalama 13 milyon varil düzeyine yükseldi.

EIA raporunda, ABD'deki petrol rafinerilerinin ortalama yüzde 71.3 kapasiteyle çalıştıkları da belirtildi.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre de, aynı dönemde ABD petrol stoklarındaki artış 8.73 milyon varili buldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın Hong Kong gerilimiyle yükseliyor - Son Dakika Ekonomi

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