Son Dakika Haberleri: Altın ihracatı yüzde 35 arttı

Altın ihracatı yüzde 35 arttı

1 saat önce

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı.

Altın ihracatı yüzde 35 arttı, System.String[]
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı. Tüm olumsuz tabloya rağmen 2018'de iç piyasada da 6 milyar dolara yakın satış gerçekleşti." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:10 

İstanbul Kuyumcular Odası, Ekonomi
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