Altın ihracatı yüzde 35 arttı
1 saat önce
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı.
İstanbul Kuyumcular Odası
Başkanı Atayık, "Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı. Tüm olumsuz tabloya rağmen 2018'de iç piyasada da 6 milyar dolara yakın satış gerçekleşti." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:10
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