Son Dakika Haberleri: Altın İşlemeli 1400 Yıllık Deri Kitapları Satmak İsterken Yakalandılar

Altın İşlemeli 1400 Yıllık Deri Kitapları Satmak İsterken Yakalandılar

57 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla 1400 yıllık altın işlemeli deri kitaplar ve el yazması ele geçirildi.

Altın İşlemeli 1400 Yıllık Deri Kitapları Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla 1400 yıllık altın işlemeli deri kitaplar ve el yazması ele geçirildi. Eserleri satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın Side turizm bölgesinde bazı kişilerin yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalıştığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmada C.K., T.A., Y.K., İ.O., A.Ü. ve N.A.'nın Konya'dan aldıkları tarihi eserleri Side'de satmaya çalıştığı belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Manavgat D-400 karayolunda durduruldu. Araçtaki 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada üzerinde 'haç' figürü bulunan ve 1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri kitap, yine 1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri el kitabı, özel rulo kılıf içerisinde 2 metre altın işlemeli deri el yazması ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

Antalya, Jandarma, Manavgat, Güncel
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