Son Dakika Haberleri: Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı
Son Dakika Ekonomi Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı

Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı

7 saat önce

Altın ithalatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 568 artarak yaklaşık 21 ton olarak gerçekleşti.

Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı, System.String[]

Altın ithalatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 568 artarak yaklaşık 21 ton olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Ekim 2018'de 3 ton 135 kilogram olan altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 568,3 artarak 20 ton 952 kilograma yükseldi.

Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı altın ithalat rakamı olarak da kayıtlara geçti.

Son 17 ayın en yüksek altın ithalatı

Bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 72'lik artış kaydeden altın ithalatı, son 17 ayın en yüksek altın ithalatı oldu. Eylül ayında ithal edilen altın miktarı, 12 ton 149 kilogram civarında bulunuyordu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde 115 ton 522 kilogram altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 azalışa işaret etti. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 189 ton 55 kilogram altın ithalat edilmişti.

2018 ve 2019'da aylar itibarıyla altın ithalat miktarı (kilogram) ve değişimi (yüzde) şöyle:

201820192019/2018 değişim (yüzde)
Ocak

44.210,38.894,7-79,9
Şubat16.340,65.010,4-69,3
Mart31.238,418.684-40,2
Nisan26.457,313.878,3 -47,5
Mayıs34.8583.361 -90,4
Haziran 8.035,2 7.849,2 -2,3
Temmuz 13.00113.552,3 4,2
Ağustos4.292,711.190,8 160,7
Eylül7.487,212.149,5 62,3
Ekim3.135,320.952,2 568,2
Kasım4.879,6

Aralık8.414,6

Toplam202.349,6115.522,4

Borsa İstanbul, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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