Üye Girişi
"Altın kafes"ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu - Son Dakika

"Altın kafes"ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu

07.07.2021 12:36

"Altın kafes"ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu Varlık içinde yaşarken kızının, "Anne sen büyüyünce ne olacaksın?

"Altın kafes"ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu

Varlık içinde yaşarken kızının, "Anne sen büyüyünce ne olacaksın?" sorusu üzerine iş hayatına atılmaya karar veren Saadet Daşdeler, her şeye sıfırdan başlayıp takı tasarım işi kurdu

Zenginliği elinin tersi ile itti, İzmir'e yerleşip sıfırdan iş kurdu

"Bir avizeye verdiğim parayla öğrenci evi kurdum"

" Kapadokya'da şoförlerim vardı, İzmir'de otobüse, dolmuşa binmeyi öğrendim"

"Bir kadının başarı hikayesi yazması için illa yoksulluktan gelmesine gerek yok"

İZMİR - Kapadokya'da varlık içinde bir hayat yaşarken "altın kafes"ten çıkıp çocuklarıyla İzmir'e yerleşen Saadet Daşdeler, her şeye sıfırdan başlayıp takı tasarım işi kurdu. Ev hanımıyken, kızının "Anne sen büyüyünce ne olacaksın?" sorusu üzerine iş kadını olma serüvenin başladığını belirten Daşdeler, "Bir kadının başarı hikayesi yazması için illa yoksulluktan gelmesine gerek yok. Ben varlık içinde yaşıyordum ama kaybolmuştum. Bu yüzden yoksul ya da varlıklı fark etmez. Her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor" dedi.

50 yaşındaki Saadet Daşdeler, Kapadokya'da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. Daşdeler, 19 yaşına geldiğinde ise yine varlıklı biriyle evlendi. Daşdeler, eşinin otelleri ve şirketleri olması nedeniyle adeta zenginlik içerisinde yaşadı, kendisini de hep 'ev hanımı' olarak tanımladı. Daşdeler'in dönüm noktası ise o dönem 3 yaşında olan kızının, "Anne sen büyüyünce ne olacaksın?" sorusu oldu. Hayatı boyunca başkalarının gölgesinde yaşadığını fark eden ve üretmek isteyen Daşdeler, ilgi alanı olan takılar üzerine yoğunlaştı. Takı tasarımı konusunda çeşitli kurslar alan Daşdeler, önce eşinin takı şirketinde ürettiği ürünleri sergiledi, ardından İzmir'de liseyi kazanan oğlunu ve kızını da yanına alarak İzmir'e yerleşti. Kendi ayakları üzerinde durmak için eşinden cüzi miktarda sermaye alan Daşdeler, İzmir'de takı tasarımı işi kurdu. Doğal taş, altın, gümüş, pırlanta ve elmasları kullanarak dikkat çekici tasarımlar yapan Daşdeler, ürünlerini ihraç etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Altın kafesten çıkarak kendi başarı hikayesini yazdığını belirten Daşdeler, "Tek başına bir güç olmak çok güzel bir duyguymuş. Bir kadının başarı hikayesi yazması için illa yoksulluktan gelmesine gerek yok. Ben varlık içinde yaşıyordum ama kaybolmuştum. Başkaları için yaşıyordum. 'Saadet böyle oturmalı, Saadet böyle konuşmalı, Saadet böyle yürümeli' gibi cümlelerle her hareketime dikkat etmek zorundaydım. Artık bir konu mankeniydim. Bu yüzden yoksul ya da varlıklı fark etmez. Her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Hangi bütçeye sahip olurlarsa olsunlar kadınlar çalışmalı. Ben bu sayede kendimi buldum. Artık Saadet'im. Altın kafeste kalmaya devam etseydim yenilmiş olacaktım ama şimdi kendi emeğimle bir yere geldim. Kendi hikayemi yazdım. Artık başkası için değil kendim için yaşıyorum. Kadınlar dezavantajlarını düşünerek harekete geçmeyi ertelemesin. Her kadının bir meziyeti var" diye konuştu.

"Kızım, evdeki koşuşturmamı işe yarar görmemişti"

Ev hanımlığından iş kadınlığına uzanan süreci anlatan Daşdeler, "Ben 19 yaşında evlendim ve ev hanımıydım. Eşimin de şirketleri vardı. Bir gün yolda giderken o zaman 3 yaşında olan kızım bana, 'Anne sen büyüyünce ne olacaksın?' diye sordu. O bile evdeki koşturmamı işe yarar görmüyordu. Ben de bir şeyler yapmak istiyordum. Ben her zaman moda ve tasarım konularına ilgiliydim. Kurslara katılıp takı tasarlamaya başladım. Önce çevreme takı hediye ederek işe başladım. Ardından eşimin takı şirketinde takılarımı sergiledim. Takılarım, yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekti. Doğal taşlarla birlikte altın, gümüş, pırlanta ve elmas kullanarak tasarımlar oluşturdum. Daha sonra oğlumun okulu nedeniyle kızımı da yanıma alarak İzmir'e geldim. Oradaki altın kafesten çıkıp İzmir'de sıfırdan bir hayat kurmak istedim. Kendi başarımı görmek istedim. Küçük bir sermaye ile dükkanımı açtım. Atölye de kurarak kendi tasarımlarımı yapmaya başladım. Şu anda kişinin enerjisine göre doğal taşlar seçip mistik, mitolojik tasarımlar yapıyorum. Tasarımlarımı yurt dışından gelen turistlere de satıyorum ancak şimdi de ürünlerimi ihraç etme noktasındayım. Bir ev hanımının nerelere geleceğini insanlara göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir avizeye verdiğim parayla öğrenci evi kurdum"

Zenginlik içerisinde yaşarken o hayatı elinin tersiyle ittiğini ve var olma mücadelesinin bu karardan sonra başladığını dile getiren Daşdeler, şöyle konuştu: "Ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Arabalarla getirilip götürülüyordum. Hiç zorluk çekmedim. Evlendiğim insan da çok varlıklı. Şirketleri, otelleri var ama kendimi hep onun gölgesinde kalıyormuşum gibi hissediyordum. Benim de başarılı işler yapabileceğimi göstermek istedim. Kapadokya'da şoförlerim vardı, bir dediğim iki yapılmazdı. Evde iki yardımcım vardı. Böyle bir ortamda parmak kaldırarak 'Hayır ben bunları istemiyorum. Kendimi görmek istiyorum' dedim. Ben kimim, bilmiyordum ve keşfetmek için bir yolculuğa çıktım. Eşim elbette bu konuda bana destek oldu ama özellikle büyük bir destek istemedim. Küçük bir bütçe ile o serveti bırakıp 10 yıl önce İzmir'e geldim. Öğrenci evi gibi bir ev kurduk. Kapadokya'daki evimin bir avizesine verdiğim parayla ev döşedik. Altın kaplamalı tabaklarda yemek yerken 80 liraya tabak seti aldım. Zorlandım ama 'yapacağım' dedim."

"İzmir'de otobüse, dolmuşa binmeyi öğrendim"

İzmir'e yerleştikten sonra bir insanın günlük hayatta yaptığı işleri bile bilmediğini fark ettiğini söyleyen Daşdeler, "Kapadokya'da şoförlerim vardı, İzmir'de otobüse, dolmuşa binmeyi öğrendim. Tek başıma bir şeyler yapmayı öğrendim. Eskiden bir bankada işim varsa muhasebecimiz beni götürür, her şeyi hazırlardı. Ben sadece imza atıp çıkardım. İzmir'de bankaya gidip nasıl sıra alınacağını öğrendim, nerede bekleneceğini öğrendim. ATM'yi kullanmayı öğrendim. Herkesin günlük rutinlerini ben 40 yaşından sonra öğrendim. Ben hep babamın kızı, eşimin karısıydım. Hep birinin bir şeyi olarak vardım. Bu yüzden çevrem de çok fazla yoktu. Var olma mücadelemden sonra tasarımlarıma daha çok yoğunlaştım. Ev hanımıyken bir iş kadını oldum. Şimdi ürünlerimi yurt dışına pazarlama aşamasındayım. Gelecek yıllarda New York'ta 'Saadet Daşdeler' markası ile bir dükkan açmayı hedefliyorum" dedi.

Kişiye özel tasarımlar

Tasarımlarından da bahseden Daşdeler, şunları söyledi: "Altınla gümüşe sanat katarak ihracat hedefliyoruz. Gümüş, pırlanta, doğa taş ve altını bir araya getirerek sanatsal dokunuşlarla motifler işliyoruz. Bu takılar oldukça rağbet görüyor. Doğal taşları birleştirirken uyumlarına dikkat ediyoruz. Zıt taşları birleştirmiyoruz. Kardeş taşları birleştirmek gerekiyor. Has külçe altını eriterek kullanıyoruz. Ayrıca 925 ayar gümüş kullanıyoruz. Erkek ve kadınlar için özel tasarımlar hazırlıyoruz. Bazı takılarımızda mitolojik karakterler de yer alıyor. Yaptığımız ürünler kişiye özel oluyor.

Altın kafes ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu
Altın kafes ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu
Altın kafes ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu
Altın kafes ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu

Doğal Taş, Kapadokya, İzmir, Altın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Altın kafes'ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi 18:08 İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı         
17:54
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:28:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Altın kafes"ten çıktı, ev hanımıyken iş kadını oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement