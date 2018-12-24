Son Dakika Haberleri: Altın Kalpli Taksici Unutulan Altınları Polise Teslim Etti

Altın Kalpli Taksici Unutulan Altınları Polise Teslim Etti

2 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın, aracında unutulan 20 bin liralık altını polise teslim etti.

Altın Kalpli Taksici Unutulan Altınları Polise Teslim Etti, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın, aracında unutulan 20 bin liralık altını polise teslim etti.

Çınarcık ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın (42), taksisinin arka koltuğunda bir müşterisi tarafından unutulan el çantasını fark etti. Çantayı kontrol eden Altın, içinde altın olduğunu fark etti. Altınların gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak için kuyumcuya giden Erdal Altın, durumu Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Altın, taksi durağına gelen polis ekiplerine bulduğu el çantasını teslim etti.

Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını kontrol ederken arka koltukta çantayı gördüğünü dile getirerek, "Arabamda çanta buldum. İçindekinin altın olup olmadığını öğrenmek için bir kuyumcuya gittim sordum. Bu sahte de olabilirdi. Kendisine sordum, 'Hayır bunlar gerçek altın' dedi. İnşallah sahibi bulunur. Ben de emniyete teslim ediyorum. Altınların değeri 20 bin lira civarındaymış. Öyle bir rakam söylediler. Bizim için mühimo lan sahibinin bulunması" ifadesini kullandı.

Müşterinin kim olduğunu hatırlamadığını ifade eden Altın, "Taksi olduğumuz için binen inen belli değil. Hatırlamıyorum. Müşterilerimizi gideceği yere bırakıyoruz, sonra dönüyoruz" diye konuştu.

Çınarcık polisi altınların sahibini bulmak için çalışmalara başladı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:23 Kaynak: İHA

Yalova, Erdal Altın, Çınarcık, Güncel
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