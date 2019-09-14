Son Dakika Haberleri: "Altın Kanatlılar" Urla'da
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"Altın Kanatlılar" Urla'da

39 dakika önce

Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, İzmir'in Urla ilçesinde bir araya geldi.

Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, İzmir'in Urla ilçesinde bir araya geldi.

Federasyonun Türkiye temsilcisi Altın Kanat Motosiklet Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği üyeleri öncülüğünde Urla'ya gelen motosikletçiler, Urla Cumhuriyet Meydanı'nda Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile buluştu.

Oğuz, organizasyonun Urla'nın tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.

Başkan Oğuz, Dernek Başkanı Faiz Köprülü'ye teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.

Altın Kanatlılar Urla'da

Cumhuriyet Meydanı, Avrupa, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:54 Kaynak: AA
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