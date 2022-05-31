Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar? - Son Dakika
Üye Girişi

Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?

31.05.2022 08:38
Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?

Altın, bronz ve titanyum kaplamalı Apple Watch 7 duyuruldu. Caviar'ın yeni tasarımları, Watch 7 kullanıcılarını kıskandırabilir.

Dev teknoloji markalarının cihazlarını dönüştürmesiyle tanınan Caviar, şimdi de Apple Watch 7'yi elden geçirdi. Moon ve Rivets olmak üzere iki farklı Apple Watch 7 serisi tasarlayan Rus şirket; bronz, altın ve titanyum kaplamasıyla merak uyandırdı.

Bronz, altın ve titanyum kaplı Apple Watch 7 göz kamaştırıyor

Daha önce iPhone 13, Google Pixel 6 ve Samsung Galaxy S22 gibi üst seviye akıllı telefonları altın kaplamalı bir şekilde sunan Caviar, Apple Watch 7 Triumph'u duyurdu. Yeni Watch 7 kaplamaları, genel olarak iki konsepte ayrıldı.

Apple'dan M2 işlemcili MacBook Air sürprizi!

Caviar tarafından tasarlanan akıllı saatin en ilginç modeli Apple Watch 7 Gold Moon gibi duruyor. Akıllı saat, İsviçreli Vacheron Constantin ve Patek Philippe tarzında tasarlanmış, üç boyutlu desene sahip bir kasa ile değiştirildi.

  • Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?
  • Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?
  • Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?

Rus şirketin açıklamasına göre yeni Gold Moon tasarımı, dünyanın en pahalı koleksiyon tabancalarını üreten Gustav Young'ın çalışmasından esinlenerek hazırlandı. Yeni Gold Moon'un kadranı 18 ayar altından, kayışı hakiki timsah derisinden üretildi. Fiyatı ise 25 bin 70 dolar olarak belirlendi.

Fakat Gold Moon'un haricinde daha "ucuz" seçeneklerin olduğunu da göz ardı etmeyelim. Bronz kaplı Night Moon versiyonu 3 bin 260 dolar fiyat etiketinden başlıyor ve siyah timsah derisi kayışa yer veriyor. Bu versiyonu sadece 99 adet üreten Caviar, Gold Moon'u ise 8 adetle sınırlı tutmuş.

Moon serisindeki altın ve bronz kaplamaların haricinde iki adet Rivets modeli üretildi. Caviar'ın açıklamasına göre havacılık sınıfı titanyum ile kaplanan Rivets tasarımları, 3 bin dolarlık etiketlere yer veriyor.

  • Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?
  • Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?
  • Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?

Ayrıca yine titanyum kaplı olan fakat lazerle işlenmiş dekoratif desenlere yer veren Line ve Flame versiyonları da sunuluyor. Renk seçeneklerine ve ekran kadranına göre fiyatları değişen bu modellerin de fiyatı 3 bin dolar civarında.

Peki siz altın, bronz ve titanyum kaplamalı bu Apple Watch 7 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz'Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi Google Asistan, Galaxy Watch 4'e yaramadı! Google Asistan, Galaxy Watch 4'e yaramadı!
Kaynak: Shiftdelete

Apple Watch, Caviar, Apple, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar? - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 08:46:23. #1.13#
SON DAKİKA: Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement