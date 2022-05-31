Altın kaplama Apple Watch 7 duyuruldu! Fiyatı ne kadar?

Dev teknoloji markalarının cihazlarını dönüştürmesiyle tanınan Caviar, şimdi de Apple Watch 7'yi elden geçirdi. Moon ve Rivets olmak üzere iki farklı Apple Watch 7 serisi tasarlayan Rus şirket; bronz, altın ve titanyum kaplamasıyla merak uyandırdı.

Bronz, altın ve titanyum kaplı Apple Watch 7 göz kamaştırıyor

Daha önce iPhone 13, Google Pixel 6 ve Samsung Galaxy S22 gibi üst seviye akıllı telefonları altın kaplamalı bir şekilde sunan Caviar, Apple Watch 7 Triumph'u duyurdu. Yeni Watch 7 kaplamaları, genel olarak iki konsepte ayrıldı.

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Caviar tarafından tasarlanan akıllı saatin en ilginç modeli Apple Watch 7 Gold Moon gibi duruyor. Akıllı saat, İsviçreli Vacheron Constantin ve Patek Philippe tarzında tasarlanmış, üç boyutlu desene sahip bir kasa ile değiştirildi.







Rus şirketin açıklamasına göre yeni Gold Moon tasarımı, dünyanın en pahalı koleksiyon tabancalarını üreten Gustav Young'ın çalışmasından esinlenerek hazırlandı. Yeni Gold Moon'un kadranı 18 ayar altından, kayışı hakiki timsah derisinden üretildi. Fiyatı ise 25 bin 70 dolar olarak belirlendi.

Fakat Gold Moon'un haricinde daha "ucuz" seçeneklerin olduğunu da göz ardı etmeyelim. Bronz kaplı Night Moon versiyonu 3 bin 260 dolar fiyat etiketinden başlıyor ve siyah timsah derisi kayışa yer veriyor. Bu versiyonu sadece 99 adet üreten Caviar, Gold Moon'u ise 8 adetle sınırlı tutmuş.

Moon serisindeki altın ve bronz kaplamaların haricinde iki adet Rivets modeli üretildi. Caviar'ın açıklamasına göre havacılık sınıfı titanyum ile kaplanan Rivets tasarımları, 3 bin dolarlık etiketlere yer veriyor.







Ayrıca yine titanyum kaplı olan fakat lazerle işlenmiş dekoratif desenlere yer veren Line ve Flame versiyonları da sunuluyor. Renk seçeneklerine ve ekran kadranına göre fiyatları değişen bu modellerin de fiyatı 3 bin dolar civarında.

Peki siz altın, bronz ve titanyum kaplamalı bu Apple Watch 7 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz'Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.