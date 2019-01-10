Altın Kaplamalı Etten Sonra Çıldıran Ribery'ye 'Sır' Ceza!

BUNDESLİGA ekibi Bayern Münih, futbolcusu Frank Ribery'ye vereceği cezayı kamuoyuna açıklamama kararı aldı.

BUNDESLİGA ekibi Bayern Münih, futbolcusu Frank Ribery'ye vereceği cezayı kamuoyuna açıklamama kararı aldı. Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, gazetecilerin 'Ribery'e ne kadar para cezası verildi' sorusuna "Bu konuda bilgi veremem" yanıtını verdi.



Ribery Bundesliga'ya verilen arada Dubai'de tatil yapmıştı. Tatil sırasında Nusr'Et lokantasında bin 200 euro ödeyerek altın kaplamalı et yemiş ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



İLK MAÇTA FORMA TEHLİKEYE GİRDİ



Ünlü futbolcunun takipçileri de Ribery'yi görgüsüz olarak suçlayıp sert dille eleştirmişti. Gelen eleştirilere çok kızan Ribery 'Sizin ananızı, ninenizi ve sülalenizi s....' diye ağır küfürler etmişti. Ribery'in küfürlü hakaretlerine tepkisiz kalmayan Bayern Münih yönetimi futbolcusuna ceza kesmiş ve Ribery de verilen cezaya razı olmuştu. Öte yandan Ribery takımının sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü kampta bacağından sakatlandı. 35 yaşındaki futbolcunun sakatlığının iki hafta süreceği tahmin ediliyor. Ribery'nin takımının sezonun ikinci yarısında oynayacağı ilk maçta forma giymesi de tehlikeye girdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Antalyaspor'da 2 Futbolcu ile Yollar Ayrıldı

Ligde Attığı 1 Golle Beklentilerin Altında Kalan Islam Slimani: Forvetin İşi Gol Atmaktır

Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor

Spor Başakşehirli Futbolcu Caiçara Şampiyonluğu Hak Ediyoruz