Altın kâr satışlarıyla 1,950 dolarda

Covid-19 gelişmeleriyle hızla artan güvenli liman talebinin etkisiyle spot piyasalarda 1,981 dolara kadar tırmanarak yeni tarihi zirveye ulaşan altın, gelen kar satışlarıyla 1,950 dolar düzeylerine döndü.
Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının kar satışları ile karşılaştığına işaret edilerek, şöyle denildi:"1,980 doların hemen üzerini gördükten sonra kar satışlarının baskısını hissetmeye başlayan ons altın yeniden 1,950 doları aşmadan önce 1,910 dolar düzeyine kadar geriledi. "Diğer taraftan dolar endeksinin ise 93.5 seviyesinin hemen altından destek bulduğunu görüyoruz. "Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar altının yönü açısından oldukça önemli. "Fed'in aşağı yönlü risklere vurgu yaparak güvercin mesajlar vermeye devam etmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratacaktır. "Bunun yanında enflasyondaki olası yukarı yönlü eğilime tolerans gösterilebileceğine dair mesajların da altın fiyatlarına pozitif yansımasını bekleriz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.21 artışla 43.74 dolar,Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 41.12 dolar,altın yüzde 0.20 düşüşle 1,954.75 dolar,gümüş yüzde 0.51 düşüşle 24.26 dolar,bakır yüzde 0.54 artışla 6,434.50 dolar,platin yüzde 1.76 düşüşle 940.04 dolar,paladyum yüzde 0.51 düşüşle 2,273.35 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 436 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,894 liraya yükseldi.Patrol talebindeki gelişmelere ilişkin temel göstergelerden sayılan ABD petrol stokları, 24 Temmuz'da biten haftada, bir önceki haftaya göre 6 milyon 829 bin varil azaldı.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing ve Oklahoma'da petrol stokları aynı dönemde 1.14 milyon varil yükseldi,API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.08 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları da 0.19 milyon varil azaldı.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17: 30'da açıklanacak.