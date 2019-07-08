Son Dakika Haberleri: Altın Karagöz’e muhteşem açılış
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Altın Karagöz’e muhteşem açılış

1 saat önce

'33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' farklı kültürlerin harmanlandığı Bursa'da coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikten tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk mesajları gönderildi.

Altın Karagöz’e muhteşem açılış, System.String[]
'33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' farklı kültürlerin harmanlandığı Bursa'da coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikten tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk mesajları gönderildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:47 
Bursa, Ekonomi
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