Altın Karagöz’e muhteşem açılış
1 saat önce
'33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' farklı kültürlerin harmanlandığı Bursa'da coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikten tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk mesajları gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:47
'33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' farklı kültürlerin harmanlandığı Bursa
'da coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikten tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk mesajları gönderildi.
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