Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu

18.11.2020 14:07
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu.

Şişli'de bir otelde 8'incisi düzenlenen ödül törenine, MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi  ve  Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat ile çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı ile yöneticileri katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından sekizincisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri 2020, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu. Belediye başkanlarına ve proje ekiplerine ödüller MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi. 381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca'da 41 belediyenin 52 projesi ödüle layık görüldü.

Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin projeleri Altın Karınca'da; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi.

Sancaktepe Belediyesi Mobil ve Web Uygulama Destekli Kentsel Dönüşüm Stratejik Eylem Planı Hazırlanması projesi  ile Afet Yönetimi kategorisinde ve Başkan Sensin projeleri ile Yönetişim ve Katılımcılık kategorisinde,  Bağcılar Belediyesi Siber Güvenlik Operasyon Merkezi projesi ile Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde, Fatih Belediyesi Mobil Atık Getirme Aracı ve Yaşam Merkezleri Sabit Atık Getirme Merkezi/ Her Atık Market Alışverişine Hazırlık projesi ile Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde, Eyüpsultan Belediyesi  Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün projesi ile Sosyal Hizmetler kategorisinde Sultanbeyli Belediyesi Göç Yönetimi Mülteciler Toplum Merkezi Projesi ile Sosyal Hizmetler kategorisinde, Esenler Belediyesi  Nar projesi ile, Küçükçekmece Belediyesi  Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM) projesi ile Silivri Belediyesi Atalık Tohumlardan Doğal Pazara Projesi ile Yerel Kalkınma kategorisinde ödüle layık görüldüler.

"BU ÖDÜL EMEĞİN ÜRÜNE DÖNÜŞTÜĞÜNÜN İFADESİDİR"

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi projesi ile Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde Ödül alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Belediyelerimizin göndermiş olduğu proje ödüle layık görüldü. Bu ödül aynı zamanda emeğin ürüne dönüştüğünün de bir ifadesidir. Yerel yönetimler sosyal ve kültürel açıdan belediyecilik yapma noktasında son dönemde ciddi bir mesafe kat etti. Bağcılar Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde de Marmara Belediyeler Birliği'nden bugün bir ödül aldık. Bu ödülü tüm mesai arkadaşlarım ve bağcılar halkı adına aldığımı özellikle ifade etmek istiyorum.  Bundan sonraki süreçte de özelikler halkın belediyesi olmak diye vurguladığımız sloganın gereği olarak Bağcıları Bağcılar'da yaşayanlarla birlikte yönetme arzumuz bundan sonraki süreçte de devam edecek" dedi.

"GENÇLERİMİZDEN PROJELER ANLAMINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Ödül töreninde iki ödüle layık görülen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Aldığımız iki ödül kendi dönemimizde başlattığımız ve sona erdirdiğimiz projelerdi. Bu iki projede detaylı çalışılmış ve uygulanmış projeler. Bir tanesinde gençlere yönelik çalışmalarımız oldu. Bu proje sayesinde gençlerimiz bizim yaptığımız işi çok yakından tanımış oldu. Biz de gençlerimizden projeler anlamında çok şey öğrendik. İkinci projemizde, göreve başladığımız günden itibaren depreme olan hassasiyetimizle bir çalışma yapmak istedik. Kentsel dönüşüm stratejimizi hazırlamak için çalıştık. Bu konuda çok detaylı bir şekilde çalıştık. 160 bin binamızın her biri tek tek çalışıldı. İki projemizi bizatihi takip ederek çalıştım. Projelerimizin ödül alması ben çok mutlu etti" dedi.


Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu

Lokman Çağırıcı, Sancaktepe, Bağcılar, Marmara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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