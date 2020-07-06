Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu - Son Dakika

Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne güzelliği ve şıklığıyla damga vurdu. Siyah mini elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, kendisini geceye hazırlayan isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. 46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle "Kelebekler" bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu.

DEMET ÖZDEMİR DAMGA VURDU

Güzel oyuncu Demet Özdemir, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne güzelliği ve şıklığıyla damga vurdu. Siyah mini elbisesi, saçları ve sade makyajıyla göz dolduran Özdemir, sosyal medyada da gündem oldu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini geceye hazırlayan isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:13 

Son Dakika Magazin Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu - Son Dakika Magazin
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