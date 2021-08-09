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Altın Kemer Yağlı Güreşleri 15 Ağustos Pazar günü yapılacak - Son Dakika

Altın Kemer Yağlı Güreşleri 15 Ağustos Pazar günü yapılacak

09.08.2021 16:21
Altın Kemer Yağlı Güreşleri 15 Ağustos Pazar günü yapılacak, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri için düzenlenen tanıtım toplantısında, birbirinden ünlü başpehlivanın kol bağlayacağı güreşlere, güreş severler davet edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsünü düzenlenecek olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin lansmanı Maide Restaurant'ta gerçekleştirildi. Başpehlivana verilecek 41 bin TL değerindeki altın kemerin de sergilendiği basın toplantısında Kocaelili güreşçiler iddialı sözleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi.

BAŞPEHLİVANLAR KATILDI

Karamürsel'in efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen güreşler için gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun yanı sıra efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor'un güreşçisi Faruk Akkoyun, Başpehlivan İsmail Koç, Kırkpınar Yağlı Güreş başpehlivanı Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve çok sayıda başpehlivan katıldı.

AHMET TAŞÇI ADINA DÜZENLENİYOR

Lansman programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 15 Ağustos Pazar günü yapılan olan Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin Kocaeli'nin gururu, Türk milletinin gönlüne taht kurmuş bir başpehlivan olan Ahmet Taşçı adına organize edildiğini ifade etti.

70 BAŞPEHLİVAN KATILACAK

Gündoğdu, "Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 70 başpehlivan, 75 baş altı pehlivanı ve bine yakın güreşçimizin el bağlamasını bekliyoruz. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen organizasyonumuzu bu yıl pandemi şartları nedeniyle Kırkpınar öncesinde düzenliyoruz. Seneye de Kırkpınar öncesinde düzenleyeceğiz. Geleneksel hale gelen Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni gelecek nesillere taşıyacağız" dedi.

ALTIN KEMERİN DEĞERİ 41 BİN TL

Derece yapan sporculara çeşitli ödüller verileceğini söyleyen Genel Sekreter Gündoğdu, 650 bin TL değerinde ise çeşitli ödül bütçesi ayırdık. 14 farklı kategoride yapılacak güreşlerde 4 farklı madalya verilecek. Altın kemerin değeri ise 41 bin TL. Altın kemerimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takılacak" diye konuştu.

1 TON YAĞ KULLANILACAK

Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 1 ton yağ kullanılacağını belirten Gündoğdu, "Alana gelen misafirlerimizden ricamız pandemi kurallarına rivayet etsinler. Yağlı güreşlerimiz Koza tv'de canlı yayınlanacak. Er meydanına çıkacak tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TARİHE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

Karamürsel'e 2. altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilçeye bir rekor kazandıran Türkiye Başpehlivanı Ahmet Taşçı ise bu yılki organizasyonun kendi adına düzenlenmesinin son derece gurur verici olduğunu kaydetti. Taşçı, "Kocaeli'nin güreş alanında çok büyük bir başarısı var. İsteriz ki nice altın kemerler Kocaeli'ye gelsin. Ata sporunu destekleyen pehlivanlarımıza çok teşekkür ediyorum. En çok ilgi görülmesi gereken spor olarak görüyorum. Tarihimize sahip çıkmamız lazım" dedi.

KOCAELİ GÜREŞÇİYİ SEVEN BİR ŞEHİR

Başpehlivan Ali Gürbüz ise "Kocaeli güreşçiyi seven bir şehir. Nice başpehlivanlar çıktı. İnşallah bundan sonra da güreşe ve güreşçiye değer vermeye devam edecektir. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Sekapark'ta çok güzel güreşler yapıp seyircilerimize kıran kırana bir yarış izleteceğimizi umuyorum" şeklinde konuştu.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Survivor'da yarışan ve birinci olan başpehlivan İsmail Balaban ise " Güreşlerin ustamız Ahmet Taşçı adına yapılmasından dolayı oldukça mutluyum. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

AKKOYUN'UN GÖZÜ ZİRVEDE

Festivalde kol bağlayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçisi Faruk Akkoyun, "Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için oldukça gururluyum. Bu sene 1'inci olmayı hedefliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Tüm seyircilerimizi 15 Ağustos 'ta er meydanına bekliyorum" şeklinde konuştu.

15 AĞUSTOS'TA SEKAPARK'TA YAPILACAK

Kocaeli'de geleneksel hale gelen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin bu yıl yapılacak organizasyonunda Kırkpınar'da altın kemeri takan Ali Gürbüz'ün de aralarında olduğu 70 başpehlivan ile binin üzerinde sporcu kol bağlayacak. Yağlı Güreş yarışları 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı onuruna düzenleniyor.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Altın Kemer Yağlı Güreşleri 15 Ağustos Pazar günü yapılacak - Son Dakika


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