ALTIN KEMERİ ALIP BOYNUNA TAKACAĞIM DİYE SÖZ VERDİ' - Son Dakika
Üye Girişi

ALTIN KEMERİ ALIP BOYNUNA TAKACAĞIM DİYE SÖZ VERDİ'

05.07.2022 09:18

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Cengizhan Şimşek'in, yazları Korkuteli ilçesi Sülekler yaylasında yaşayan annesi Şerife Şimşek, oğlu altın kemeri alınca çok mutlu olduğunu ve gururlandığını söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Cengizhan Şimşek'in, yazları Korkuteli ilçesi Sülekler yaylasında yaşayan annesi Şerife Şimşek, oğlu altın kemeri alınca çok mutlu olduğunu ve gururlandığını söyledi. Şerife Şimşek, şöyle konuştu:

"Çok mutlu oldum. Oğlum giderken söyledi, 'Anne kemeri alacağım ve senin boynuna asacağım' dedi. Çok mutlu ve gururluyum. Bu yıl güreşlere çok sıkı hazırlandı. Sabah kahvaltısını, öğle ve akşam yemeklerini düzenli yedi. Etini, yumurtasını ve özellikle koyun yoğurdunu hiç eksik etmezdi. Bu sene Kırkpınar güreşleri için çok sıkı hazırlık yaptı. Ben evde olunca sadece onun yemek işleri ile uğraşırdım. Bu sene altın kemer için beklentimiz yoktu ama bize sürpriz yaptı ve altın kemeri aldı. Bana da söz verdi. 'Anne bu sene altın kemeri alıp senin boynuna takacağım' dedi."

SPORA FUTBOLLA BAŞLADI, GÜREŞÇİ OLDU

Şerife Şimşek, oğlu Cengizhan'ın spora futbolcu olmak için başladığını belirterek, "Babası onu futboldan alıp güreşe yazdırdı. Spora çok cılız başladı. Biz onun beslenmesi için babası olsun, ben olayım, sürekli bakardık. Artık yoluna güreş yaparak devam etti" dedi.

'DEDESİNİN BIYIKLARINA ÖZENİRDİ'

Oğlu Cengizhan'ın dikkat çeken bıyıklarıyla ilgili, "Eşimin babası Kemal Şimşek'e bıyıkları için çok özenirdi. Bıyık bıraktı ve öyle kaldı" diyen Şerife Şimşek, "Beslenmede özellikle et ve kavurmayı sever. Etsiz yemek yemezdi. Etin yahnisini çok sever, yağsız pirinç pilavını severdi. Babası onu etsiz bırakmaz ve bir ayda 1-2 kuzu keser. Özellikle babası ona etlik civciv alıyor, Cengizhan kendi elleri ile onu besliyor ve büyütüyor, daha sonra kesiyor. Bu saatten sonra altın kemeri bırakmaması için dua edeceğiz. Gelecek yıl altın kemer için ben de Kırkpınar güreşlerine gideceğim" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir'den 3 Ayrı Kurban Kesim Noktası Antalya Büyükşehir'den 3 Ayrı Kurban Kesim Noktası
Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sülekler, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALTIN KEMERİ ALIP BOYNUNA TAKACAĞIM DİYE SÖZ VERDİ' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: ALTIN KEMERİ ALIP BOYNUNA TAKACAĞIM DİYE SÖZ VERDİ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement