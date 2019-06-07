Son Dakika Haberleri: "Altın Kiraz Güzellik Yarışması"
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"Altın Kiraz Güzellik Yarışması"

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında "Altın Kiraz Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında "Altın Kiraz Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Sahil dolgu alandaki amfi tiyatrodaki yarışmaya katılan 10 güzel, jüri üyelerinin karşısına çıktı. Adaylar ilk olarak kendi seçtikleri kıyafetlerle podyumda boy gösterdi.
Yarışmanın jüri üyeliğini ise Özlem Yıldız, Fedai Yüksel, Hikmet Mutlu, Mustafa Kahraman ve Babanica Doina Marinela yaptı. Yarışmacılar seçtikleri kıyafetlerin ardından, farklı renk ve desenlerdeki bindallılarla podyuma çıktı.
Yarışmada birinciliği Sahra Kardelen Karataş, ikinciliği aynı puanı alan Meltem Özsoy ve Büşra Angay, üçüncülüğü de İrem Yorgancıoğlu elde etti.

Dereceye giren güzellere, sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Kiraz, Güzellik Yarışması, Güncel
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