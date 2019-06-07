Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz
Festivali kapsamında "Altın Kiraz Güzellik Yarışması
" düzenlendi.
Sahil dolgu alandaki amfi tiyatrodaki yarışmaya katılan 10 güzel, jüri üyelerinin karşısına çıktı. Adaylar ilk olarak kendi seçtikleri kıyafetlerle podyumda boy gösterdi.
Yarışmanın jüri üyeliğini ise Özlem Yıldız
, Fedai Yüksel, Hikmet Mutlu, Mustafa Kahraman
ve Babanica Doina Marinela yaptı. Yarışmacılar seçtikleri kıyafetlerin ardından, farklı renk ve desenlerdeki bindallılarla podyuma çıktı.
Yarışmada birinciliği Sahra Kardelen Karataş
, ikinciliği aynı puanı alan Meltem Özsoy ve Büşra Angay, üçüncülüğü de İrem Yorgancıoğlu elde etti.
Dereceye giren güzellere, sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verildi.