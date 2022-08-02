"Altın kız" Betty White hayata veda etti - Son Dakika
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"Altın kız" Betty White hayata veda etti

02.08.2022 12:56
"Altın kız" Betty White hayata veda etti

1980'li yıllarda geniş bir hayran kitlesi bulunan Altın Kızlar dizisinin yıldızı, komedi oyuncusu Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti.

1980'li yıllarda geniş bir hayran kitlesi bulunan Altın Kızlar dizisinin yıldızı, komedi oyuncusu Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Biden, White'ın ardından "O bir kültür ikonuydu" dedi.Bir dönem dünyada ve Türkiye'de popüler olan televizyon dizisi Altın Kızlar'ın başrol oyuncusu Amerikalı aktris Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti. Televizyon kariyerine 1953'te başlayan White, 17 Ocak'ta 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyordu.

Altın Kızlar dizisinde Rose karakterini canlandıran White, 4 başrol oyuncusundan hayatta kalan son kişiydi.

White'ın ölümlü duyuran menajeri ve arkadaşı Jeff Witjas, "Onun öleceğini hiç düşünmezdim. Hayatımda tanıdığım en pozitif insandı" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda White'ın Amerikalı bir çok nesli güldürüğünü belirterek, "O bir kültür ikonuydu" dedi.

Hayranları White'ın ölüm haberinin ardından, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızına çiçekler ve mumlar koyarak sanatçıyı andı.

Betty White, kariyerine sekiz Emmy, bir Grammy ve üç Ekran Oyuncuları Birliği ödülü sığdırdı.

AP/ GY, TY

(c)

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel 'Altın kız' Betty White hayata veda etti - Son Dakika

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