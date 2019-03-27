Son Dakika Haberleri: Altın Kız" Beypazarı'nda Sahnelendi

Altın Kız" Beypazarı'nda Sahnelendi

29 dakika önce

Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla, Beypazarı ilçesinde "Altın Kız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Altın Kız
Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla, Beypazarı ilçesinde "Altın Kız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyenin organizasyonuyla Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna öğrenci ve öğretmenler ilgi gösterdi.

Beypazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Zafer Poyraz, belediye olarak öğrenciler ve vatandaşlara yönelik kültürel etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:41 Kaynak: AA

Dünya Tiyatrolar Günü, Beypazarı, Güncel
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