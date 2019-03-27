Altın Kız" Beypazarı'nda Sahnelendi
1 saat önce
Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla, Beypazarı ilçesinde "Altın Kız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Dünya Tiyatrolar Günü
dolayısıyla, Beypazarı
ilçesinde "Altın Kız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediyenin organizasyonuyla Ankara Devlet Tiyatrosu
oyuncuları tarafından Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna öğrenci ve öğretmenler ilgi gösterdi.
Beypazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Zafer Poyraz, belediye olarak öğrenciler ve vatandaşlara yönelik kültürel etkinliklere devam edeceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:19 Kaynak: AA
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