Son Dakika Haberleri: Altın Kızlar 5 altın ve 3 gümüş madalyayla döndü
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Altın Kızlar 5 altın ve 3 gümüş madalyayla döndü

1 saat önce

TUNUS'ta yapılan Grand Prix Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele eden Bağcılar Belediyesi'nin Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci büyük bir başarı elde etti.

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TUNUS'ta yapılan Grand Prix Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele eden Bağcılar Belediyesi'nin Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci büyük bir başarı elde etti. Altın Kızlar olarak tanınan sporculardan Doğangün 3 altın 1 gümüş madalya kazanırken Süpürgeci ise 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Tunus'ta 28 Haziran'da ile 30 Haziran tarihleri arasında IPC Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen Grand Prix Şampiyonası sona erdi. Milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi'nin Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de yer aldı. Bugüne kadar ki başarılarından dolayı Altın Kızlar lakabını alan Hamide ile Zübeyde, tekerlekli sandalye atletizm branşında rakiplerine karşı amansız bir mücadele verdi.

Zorlu geçen yarışmalar sonucunda Hamide Doğangün kendi kategorisindeki 100, 400 ve 1500 metre yarışlarında birinci olarak altın madalya kazanırken 800 metrede ise ikinci olarak bir gümüş madalya elde etti. Zübeyde Süpürgeci ise 200 ve 800 metre yarışlarında altın madalya, 100 ve 400 metre yarışlarında ise ikinci oldu ve iki gümüş madalya kazandı.

"SÖZLERİNİ TUTTULAR"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sporcularımızın başarılı olacağına yürekten inanıyordum. Bizi yine şaşırtmadılar ve Afrika kıtasında Türk Bayrağı'nı göndere çekip İstiklal Marşını okutarak bize büyük gurur yaşattılar. Giderken altın madalyayla döneceklerini söylemişlerdi, sözlerini tuttular. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

  


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:33 Kaynak: DHA
Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Tunus, Spor
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