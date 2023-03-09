'Altın Kızlar' baltayı taşa vurdu: 8 milyonluk vurgununun şüphelileri adliyede - Son Dakika
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'Altın Kızlar' baltayı taşa vurdu: 8 milyonluk vurgununun şüphelileri adliyede

09.03.2023 11:06
'Altın Kızlar' baltayı taşa vurdu: 8 milyonluk vurgununun şüphelileri adliyede

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 'Altın Kızlar' isimli 41 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 'Altın Kızlar' isimli 41 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Kapısı kilitli olmayan ikametleri tespit ederek 8 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametlerden altın, para ve ziynet eşyası hırsızlıkları ihbarı üzerine aralık ayında incelemelere başladı. Yapılan incelemelerde 55 şüpheli şahsa odaklanıldı. Şahıslardan 14'ünün, daha önce işledikleri suçlardan 3 ila 70 yıl arası hapse mahkum edildikleri ve cezaevinde oldukları tespit edildi.

6 Mart tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul ve Kayseri olmak üzere 3 ilde 41 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 25'i kadın, 16'sı erkek 'Altın Kızlar' adı verilen 41 kişilik grup gözaltına alındı.

Kapısı kilitli olmayan ikametleri tespit edip hırsızlık yapıyorlarmış

Şüphelilerin kapısı kilitli olmayan evleri tespit edip, o evlerden altın ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Hırsızların evi dağıtmadan çalıştığı, eşyaları çalınan vatandaşların bu sebeple olaydan birkaç gün sonra ihbarda bulundukları öğrenildi. Altın Kızlar grubundaki erkeklerin kadınları hırsızlık yapılacak ikamete araç ile götürdükleri, kadınların ise ikamete girip, eşyaları çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlere giriş anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bazı ikametlerden valizle çıktıkları görüldü.

Yaklaşık 8 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmışlar

Çetenin 35 hırsızlık eyleminin 14'ünü Kocaeli'de, 19'unu İstanbul'da, birer kez de Samsun ve Bursa'da gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelilerin toplam çaldıkları ziynet eşya değerinin 7 milyon 865 bin TL olduğu belirlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı, 129 çeşitli ebatlarda fişek, 40 kartuşlu fişek, 18 farklı model kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bilezik, 6 altın kolye, 5 altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 avro para ele geçirildi.

Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bazı kadınların kucağında bebek, bazılarının ise hamile olduğu görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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'Altın Kızlar' baltayı taşa vurdu: 8 milyonluk vurgununun şüphelileri adliyede 'Altın Kızlar' baltayı taşa vurdu: 8 milyonluk vurgununun şüphelileri adliyede Evine girip idrarını yapan hırsızı öldürmüştü! Savcı tahliyesini istedi Evine girip idrarını yapan hırsızı öldürmüştü! Savcı tahliyesini istedi Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 41 şüpheli yakalandı Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Altın Kızlar' baltayı taşa vurdu: 8 milyonluk vurgununun şüphelileri adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Altın Kızlar' baltayı taşa vurdu: 8 milyonluk vurgununun şüphelileri adliyede - Son Dakika
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