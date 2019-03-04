Son Dakika Haberleri: Altın Kızlar, Dünyanın En Eski Karnaval Kortejinde

Altın Kızlar, Dünyanın En Eski Karnaval Kortejinde

18 dakika önce

NÜRNBERG'TE faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Sanat ve Kültür Derneği bünyesinde Türk kültürünü tanıtan Altın Kızlar Halk Oyunları Grubu, dünyanın en eski karnaval kortejlerinden Nürnberg Faşing Korteji'ne katıldı.

Altın Kızlar, Dünyanın En Eski Karnaval Kortejinde, System.String[]
NÜRNBERG'TE faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Sanat ve Kültür Derneği bünyesinde Türk kültürünü tanıtan Altın Kızlar Halk Oyunları Grubu, dünyanın en eski karnaval kortejlerinden Nürnberg Faşing Korteji'ne katıldı. 100 binden fazla kişinin izlediği kortejde kıyafetleri ile beğeni toplayan gruba dernek başkanı Abdurrahman Gümrükcü, Milenyum grubunun zurnacısı Musa Elbey ve davulcu Murat Devecioğlu da eşlik etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:00 

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