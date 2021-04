Altın kızların hedefi Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisinde şampiyon olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Başkan Osman Zolan ile başarı konusunda görüşme gerçekleştirdiler. Şampiyonada rekor kıran altın kızlar hedeflerinin Avrupa Şampiyonu olduğunu belirtti.

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan ile Karate Takımı Antrenörü Muhammet Kaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Spor Şube Müdürü Murat İsmail Aydoğmuş eşlik etti. Şampiyon sporcuları tebrik eden Başkan Zolan, gençlerin başarılı sonuçlar almasının kendilerini daha da mutlu edip gururlandırdığını söyledi. Başkan Zolan; "İnşallah Avrupa'da ve dünyada başarılarınızın devamı gelecektir. Gerçekten sizlerle gururlandık. Bu başarıyı yaşamak çok güzel bir şey. Allah'ım daim eylesin. Gençlik bizim geleceğimizdir. Şehrimizin, ülkemizin bayrağını inşallah daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"Şimdi hedefimiz Avrupa kupasını getirmek olacaktır"

Karate Takımı Antrenörü Kaya ise şampiyonaya 477 kulübün katıldığını, bayanlar kategorisinde ise 80 kulübün mücadele ettiğini belirterek, Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı'nın geçen yıl da şampiyon olduğunu hatırlattı. Bu yıl da finale kalıp turnuvanın bayanlar kategorisinde rekor puan aldıklarını ifade eden Kaya, 3 ay sonra Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerinin yapılacağını işaret ederek; "Şu an bunun için hazırlanıyoruz. Bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Desteğinizi her zaman hissediyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Türkiye şampiyonası kupasını getirdik, şimdi hedefimiz Avrupa kupasını getirmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sporcular da verdikleri destekten dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, müsabakalarda ellerinden gelen çabayı gösterecekleri sözü verdi. - DENİZLİ