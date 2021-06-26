Altın kolye avcısı yakalandı - Son Dakika

Adana'da pazardan dönen kadınların altın kolyelerini kapkaç yöntemiyle çalıp bisikletle kaçan şüpheli 300 güvenlik kamerası incelendikten sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merrez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesindeki semt pazarında 22 Haziran'da meydana geldi. Pazardan alışverişten dönen G.E. isimli kadının arkasından yaklaşan, yüzünü cerrahi maske ve şapkayla gizleyen bisikletli bir kişi, boynundaki altın kolyeyi çalıp, olay yerinden kaçtı. Şüphelinin, G.E.'nin kolyesini çaldığı ve o bölgede keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kapkaça uğrayan kadının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bisikletli kapkaççının Yılmaz Karataş olduğunu tespit etti.

Öte yandan yapılan çalışma sonucu Karataş'ın, özellikle salı günleri kurulan semt pazarlarının bulunduğu bölgelerde bisikletle keşif yaptığı, benzer profildeki kadınların altınlarını çaldığını, saptadı. Karataş'ın 25 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde pazar alışverişinden dönen F.G.'nin boynundaki 25 gram altın kolye ile 8 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde yine pazar alışverişinden dönen A.K.'nin boynundaki 15 gram altın kolyeyi çaldığını da belirledi. 300 güvenlik kamerası inceleyerek şüpheli Karataş'ın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturduğunu tespit eden polis, 24 Haziran gecesi söz konusu adrese giderek, sokak ve evde önlem alıp beklemeye başladı. Gece boyunca sokakta bekleyen polis, saat 06.00 sıralarında Karataş'ı evine girerken yakaladı. Evde yapılan aramada kapkaç olaylarında kullanılan bisiklet ile Karataş'ın üzerinden bir kuyumcunun kartviziti bulundu. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ise kartvizitinden irtibata geçip, iş yerine gittiği kuyumcu, Karataş'ın, altın kolyeyi kendisine getirip 5 bin TL karşılığında sattığını söyledi. Kuyumcu, kapkaçtan elde edildiğini öğrendiği altın kolyeyi, ücret istemeksizin sahibine teslim edilmek üzere polise verdi. Polis de kolyeyi G.E. isimli kadına ulaştırdı. Karataş'ın, önceki tarihlerde çaldığı altın kolyelerin izine ise rastlanılmadı.

Emniyetteki ifadesinde borcu olduğu için G.E.'nin altın kolyesini çaldığını söyleyen Yılmaz Karataş, diğer iki kapkaç olayını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA