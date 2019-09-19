Son Dakika Haberleri: Altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi
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Altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi

1 saat önce

ADANA'da yolda yürüyen Tuna E.'nin(24) boynundaki altın kolyeyi, "Bu altın mı?" dedikten sonra kopararak çalan Sebahattin G.(21) kolundaki dövmeden yakalandı.

Altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi, System.String[]
ADANA'da yolda yürüyen Tuna E.'nin(24) boynundaki altın kolyeyi, "Bu altın mı?" dedikten sonra kopararak çalan Sebahattin G.(21) kolundaki dövmeden yakalandı.
Gece yarısı Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir retorana giden Tuna E.'nin boynundaki altın kolyeyi gören Sebahattin G. "Bu altın mı?" diye sordu. Tuna E.'nin "Evet" yanıtı vermesi üzerine de kolyeyi tutup, kopardı. Ardından da kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin kolundaki dövmesinden sabıkalı Sebahattin G. olduğunu belirledi.
Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

-GÖRÜNTÜ


Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
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