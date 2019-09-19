Altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi
1 saat önce
ADANA'da yolda yürüyen Tuna E.'nin(24) boynundaki altın kolyeyi, "Bu altın mı?" dedikten sonra kopararak çalan Sebahattin G.(21) kolundaki dövmeden yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
ADANA'da yolda yürüyen Tuna E.'nin(24) boynundaki altın kolyeyi, "Bu altın mı?" dedikten sonra kopararak çalan Sebahattin G.(21) kolundaki dövmeden yakalandı.
Gece yarısı Çukurova
ilçesi Turgut Özal
Bulvarı üzerindeki bir retorana giden Tuna E.'nin boynundaki altın kolyeyi gören Sebahattin G. "Bu altın mı?" diye sordu. Tuna E.'nin "Evet" yanıtı vermesi üzerine de kolyeyi tutup, kopardı. Ardından da kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin kolundaki dövmesinden sabıkalı Sebahattin G. olduğunu belirledi.
Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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