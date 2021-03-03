Altın kolye hırsızları yakalandı - Son Dakika

Altın kolye hırsızları yakalandı

03.03.2021 10:48
Altın kolye hırsızları yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu ile üç adet kolye çaldıkları tespit edilen iki kadın şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu ile üç adet kolye çaldıkları tespit edilen iki kadın şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. İş yeri sahibinin beyanında iki kadın şahsın işyerine gelerek altın zincir bakmak istediklerini, bu esnada el çabukluğu ile üç adet kolye aldıklarını fark ettiğini, kendisinin fark etmesiyle bayanların işyerinden kaçarak ayrıldığını ifade etti. Polis tarafından yapılan çalışmalarda L.K. ve N.K. isimli iki kadın Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi. L.K ve N.K. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Altın kolye hırsızları yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altın kolye hırsızları yakalandı - Son Dakika


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