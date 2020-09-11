"Altın Koza"da Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izleme keyfi yaşanacak - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Seyhan Nehri üzerinde gondollarda seyircilere film gösterimi yapılacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Atölyesi, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Altın Koza A.Ş iş birliğinde ücretsiz "Gondol'da Film Gösterimleri" etkinliği hazırlandı.

Açık havada film izleme keyfi sunmayı amaçlayan etkinlikte nehir üzerindeki 8 gondol ile nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun hazırlanacak 100 kişilik oturma düzeninde sinemaseverlere gösterime girdikleri günden bu yana ilgiyle izlenen film seçkisi sunulacak.

Festivalle eş zamanlı olarak 14-20 Eylül'de nehir üzerindeki Gondol Marina'da gerçekleştirilecek etkinlikte sinemaseverler "7. Koğuştaki Mucize", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Aile Arasında", "Arkadaş", "Yozgat Blues", "Ölümlü Dünya" ve "Züğürt Ağa" filmlerini gondolda izleme imkanı bulucak.

Etkinliğe katılmak için "sehircilikatolyesi.org" adresinden kayıt yaptırılabilir.