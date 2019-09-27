Altın Koza'da Türkiye prömiyeri

Filmin Türkiye prömiyeri; filmin yönetmeni Kıvanç Sezer, yapımcıları Kanat Doğramacı, Tolga Karaçelik, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Başak Özcan ve film ekibinin katılımıyla 26 Eylül Perşembe günü gerçekleşti. Gösterimin ardından film ekibi, festival izleyicisiyle buluşarak onların sorularını yanıtladı.

Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın paylaştığı, yapımcılığını Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı'nın üstlendiği "Küçük Şeyler", şimdi de, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yarışan 12 film arasında yer alıyor. Film, 26 Eylül Perşembe günü, filmin yönetmeni Kıvanç Sezer, yapımcıları Kanat Doğramacı, Tolga Karaçelik, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Başak Özcan ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşen gösterimde ilk kez Türkiye'deki sinemaseverlerle buluştu. Film ekibi gösterimin ardından seyircilerin sorularını da yanıtladı. Festival izleyicisinin büyük beğenisini kazanan filmin ikinci gösterimi ise 27 Eylül Cuma akşamı Arıplex Salon 1'de saat 20.30'da gerçekleşecek.

İlk filmi "Babamın Kanatları" ile festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği "Küçük Şeyler", dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019'da gerçekleştirmişti. Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy, Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülerek filme ilk ödülünü kazandırmıştı. Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı "Küçük Şeyler", Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatıyor. Film, İstanbul'un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor. Yer yer dramatik, yer yer absürt bir tonun hakim olduğu, mizahınsa hiç eksilmediği film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.

"Küçük Şeyler"de; Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak'ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar'ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini Emin Akpınar üstleniyor. Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan "Küçük Şeyler"in yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.