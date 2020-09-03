"Altın Koza"da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri belirlendi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesince 14-20 Eylül'de düzenlenecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nın 10 finalisti belirlendi.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 40 eserle başvuruldu.

Festivalde, yönetmen Anıl Gelberi'nin "Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Fatih Özcan'ın "Mavzer", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Hacı Orman'ın "Körleşme", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Onur Ünlü'nün "Topal Şükran'ın Maceraları" ve Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim" filmleri, bu kategoride yarışmaya hak kazandı.

Jüri karşısına çıkacak "Plaza", "Yeniden Leyla", "Nasipse Adayız", "Körleşme" ve "Ben Bir Denizim", yönetmenlerin ilk filmi olma özelliğini taşıyor.

Festivalde, "Yeniden Leyla" ve "Ben Bir Denizim" filmleri dünya, 26. Uluslararası Saraybosna Film Festivali'nde ilk kez seyirciyle buluşan "Mavzer" ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivali salgına rağmen kesintiye uğratmadan devam ettirme kararı verdiklerini belirtti.

Karalar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan genelgenin ışığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esaslarını gözeten bir düzenlemeyle, fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağı bir ortam için gerekli çalışmaların festival yönetimi tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ile sınırlandırılan festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar üstleniyor. Kurulda, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu, İsmail Timuçin ve Gökhan Mutlay yer alıyor.

Festival Direktörlüğünü ise uzun yıllar Adana Altın Koza Film Festivali Sinema Bölümü Direktörlüğünü yürüten Kadir Beycioğlu yapıyor.

- Festivalin tarihçesi

Çukurova'nın ürünü pamuğu simgeleyen "Altın Koza Film Festivali", ilk kez 1969'da "Altın Koza Film Şenliği" adıyla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde gerçekleştirildi.

Aralıksız 5 yıl sinemaseverlerle buluşan şenlik, ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle 18 yıl sürecek bir suskunluğa gömüldü. 1992 yılında Adana Belediyesi, Adanalılar ve sanat dünyasından gelen "Altın Koza yeniden canlansın." talebini sonuçsuz bırakmayarak şenliği, Türk sanat dünyasına yeniden armağan etti. Festival, "Öğrenci Filmleri Yarışması"nın da programına eklenmesiyle, Türkiye'de ilk kez bu alanda yarışma düzenlenen etkinlik oldu.

1998'deki Adana Depremi'nin ardından o yıl Altın Koza, bütçesini depremzedeler için kullanarak festivali düzenlememe kararı aldı. 1999'da ise Marmara Depremi nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edilmesi sonucu festival gerçekleştirilemedi, programın bütçesi o yıl da depremzedelere aktarıldı.

Festival 7 yıllık aranın ardından 2005'ten bu yana kesintisiz devam ediyor.