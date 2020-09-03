'Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri belirlendi

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 40 eserle başvuruldu.

Festivalde, yönetmen Anıl Gelberi'nin "Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Fatih Özcan'ın "Mavzer", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Hacı Orman'ın "Körleşme", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Onur Ünlü'nün "Topal Şükran'ın Maceraları" ve Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim" filmleri, bu kategoride yarışmaya hak kazandı.

Jüri karşısına çıkacak "Plaza", "Yeniden Leyla", "Nasipse Adayız", "Körleşme" ve "Ben Bir Denizim", yönetmenlerin ilk filmi olma özelliğini taşıyor.

Festivalde, "Yeniden Leyla" ve "Ben Bir Denizim" filmleri dünya, 26. Uluslararası Saraybosna Film Festivali'nde ilk kez seyirciyle buluşan "Mavzer" ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivali salgına rağmen kesintiye uğratmadan devam ettirme kararı verdiklerini belirtti.

Karalar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan genelgenin ışığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esaslarını gözeten bir düzenlemeyle, fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağı bir ortam için gerekli çalışmaların festival yönetimi tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ile sınırlandırılan festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar üstleniyor. Kurulda, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu, İsmail Timuçin ve Gökhan Mutlay yer alıyor.

Festival Direktörlüğünü ise uzun yıllar Adana Altın Koza Film Festivali Sinema Bölümü Direktörlüğünü yürüten Kadir Beycioğlu yapıyor.