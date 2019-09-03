"Altın Kulaçlar Soracak, Şehitkamilliler Cevaplayacak" etkinliği

Şehitkamil Belediyesince düzenlenen etkinlikte, yüzme milli takımı oyuncuları, Alleben Yüzme Havuzları sporcularıyla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen "Altın Kulaçlar Soracak, Şehitkamilliler Cevaplayacak" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Alleben Yüzme Havuzlarından 11 sporcunun yüzme ve su altı milli takımlarına gittiğine değindi.

Fadıloğlu, sporcularının milli takımda yer almasından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Göreve geldiklerinde akademik olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de imkanlar dahilinde katkı koymaya gayret gösterdiklerini ifade eden Fadıloğlu, "Gaziantep denizi olmayan, suya hasret bir şehir ama azimli gençleri var. Bugün Gaziantep nüfusunun yüzde 50'si 18 yaşın altında." dedi.

Antrenörlerin, hocaların yol göstermeleriyle ideal bir planlama yaptıklarını ve Alleben Yüzme Havuzları projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz burada sadece Şehitkamil'in adını söyletmek değil, bizim buradaki amacımız, çocuklarımız yarın uluslararası arenalara gitsinler ve bu güzel bayrağımızı göndere çeksinler. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bize ki bu bayrakları göndere çektiler."

Fadıloğlu, milli takıma sporcu ve hoca gönderdiklerini, bundan sonraki asıl amaçlarının da olimpiyatlara sporcu göndermek olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından sporcular, milli sporculara soru sordu.