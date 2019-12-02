Son Dakika Haberleri: Altın kumu ve kristal berraklığında suyuyla Dubai'nin en iyi plajları
Son Dakika Dünya Altın kumu ve kristal berraklığında suyuyla Dubai'nin en iyi plajları - Son Dakika Dünya

Altın kumu ve kristal berraklığında suyuyla Dubai'nin en iyi plajları

6 saat önce

Dubai, altın kumu ve kristal berraklığında suyuyla deniz turizmi için en iyi seçeneklerden birini oluşturuyor. Metrelerce uzanan dalgalar sörf sporuna elverişli bir ortam sunuyor. Dubai'nin en iyi plajları keşfedilmeyi bekliyor

Altın kumu ve kristal berraklığında suyuyla Dubai'nin en iyi plajları, System.String[]

Eğer eğlenmek için sörf, kum ve güneşi tercih edenlerdenseniz Dubai plajlarında sizin için keşfedecek birçok gizem var. Denizin suyu sıcak ve berrak; kızgın kumlar altın renginde ve her plajın kendine has bir dokusu var.


Ziyaretçiler için yapacak bir dünya aktivite var: İster çocuğunuzu kumdan kale inşa edilen alana bırakıp sörf tahtasıyla maceralara atılın, ister sakin bir öğle sonrası üzerinize sıçrayan serin suların tadını çıkarın.

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Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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