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Altın Küre adayları açıklandı, Netflix yapımları açık ara önde: Tam liste
6 saat önce
Yetmiş yedinci Altın Küre ödüllerinin aday listesi açıklandı. Aday listesine video içerik platformu Netflix'in yapımları damga vurdu
Yetmiş yedinci Altın Küre ödüllerinin aday listesi açıklandı. Aday listesine video içerik platformu Netflix'in yapımları damga vurdu.
Netflix yapımları toplamda 17 adayla en yakın rakibi 8 aday çıkaran geleneksel yapım stüdyosu Sony Pictures'ı açık ara geride bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:14
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