Altın madalya Ceren'in - Son Dakika
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Altın madalya Ceren'in

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği, "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kayak Alp Disiplini" yarışmalarında Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye Şampiyonu oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği, "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kayak Alp Disiplini" yarışmalarında Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye Şampiyonu oldu.


Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen yarışmalarda heyecanlı ve renkli anlar yaşandı. Kayak Alp Disiplini Slalom kategorisinde Genç B Kızlarda Erzurum Özel Bilge Koleji öğrencisi Ceren Reyhan Yıldırım, üstün bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu ve altın madalya kazandı. Kendisine güvenenleri mahcup etmediğini söyleyen Yıldırım, "Uzun zamandır kayak sporuyla uğraşıyorum. Düzenle antrenmanların meyvesini aldım. Çok mutluyum. Daha birçok başarının altına imza atmak istiyorum" diye konuştu.


Bilimden, spora birçok dalda olduğu gibi bu şampiyonluğunda öğrencileri tarafından elde edilmesine sevindiklerini söyleyen Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı şunları söyledi; "Bilim kadar spor ada önem veriyoruz. Kayakta sadece okulumuzun değil, Türk sporunun gurur duyduğu Ceren Reyhan Yıldırım bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Ceren hem sporcu kimliğiyle hem de akademik başarısıyla örnek bir öğrenci. Bu ilk başarısı değil, son da olmayacaktır. Kurum olarak sporun ve sporcularımızın sonuna kadar yanındayız. Erzurum'a ve Türk sporuna daha nice başarılar kazandıracağımıza inanıyoruz."


Şampiyonada dereceye giren sporculara protokol tarafından madalyaları verildi. - ERZURUM

Reyhan Yıldırım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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