Altın madalya için var güçleriyle kürek çekiyorlar - Son Dakika

Altın madalya için var güçleriyle kürek çekiyorlar

Genç Milli Kürek Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde edebilmek için çalışmalarını Sakarya'da sürdürüyor.

Genç Milli Kürek Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde edebilmek için çalışmalarını Sakarya'da sürdürüyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 26-27 Eylül'de yapılacak Avrupa Şampiyonası için Serdivan Esentepe'deki Kano-Kürek Tesisleri'nde kampa giren genç milliler, haftada 11 antrenman yaparak güç depoluyor.

Geçen yıl elde ettikleri Avrupa üçüncülüğü başarısını daha da yükseltmek için Sapanca Gölü'nde kürek çeken milli sporcular, madalya hedefiyle ter döküyor.

Saytan: "Bu yıl daha fazla başarı inancımız var"

Genç Milli Kürek Takım Antrenörü Tarık Saytan, AA muhabirine, 3'ü kız, 16 milli sporcuyla Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Son 10 yılda daha önce alınmamış başarılar kazandıklarını vurgulayan Saytan, "Örneğin geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğümüz var. Bu sene daha fazla ekiple katılım sağlıyoruz. Bu yıl daha fazla başarı inancımız var çünkü sezon boyu pandemi sürecinde de olsa federasyonumuzun milli takıma verdiği destekle çocukları evlerinde ergometresiz bırakmadık. Antrenmanlarını eksiksiz bir şekilde yaptırdık." diye konuştu.

Saytan, antrenmanlardaki derecelerinin, geçen yılki başarıyı tekrarlayacaklarına işaret ettiğini aktararak, "Haftada 11 antrenman yapıyoruz. 3 gün çift, 1 gün tek antrenman olmak üzere devam ediyor. Günde en az 35 kilometre kürek çeken bir takımımız var." ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecinde önemli olan antrenmansız kalmamaktı"

Ergometre aletleriyle gerçekleştirilen antrenmanlar sayesinde sporcuların pandemi sürecinden çok fazla olumsuz etkilenmediğini vurgulayan Saytan, şunları kaydetti:

"Antrenmanları suda yapmak daha iyi olabilirdi ama tüm dünyanın geçtiği bu süreçte önemli olan idmansız kalmamaktı. Genç erkek iki çiftede ortalama 6 dakika 30 saniye ve altında çekenler son 5-6 yılda madalya almış. Şu an derecemiz buna çok yakın. Salgın etkilemiş olsa da çok uzağında değiliz. Bütün girdiğimiz yarışmalarda hedefimiz madalya ama gençler kategorisinde yarıştığımız için 16-18 yaşında sporcumuz da var. Erkekler iki çifte ve dört çiftede madalya bekliyoruz. İki tek ve dört tek kategorisinde A final bekliyoruz. Bayanlarda da hedefimiz A final. En az iki tekne sınıfında madalya düşüncemiz var."

Saytan, kürek branşının çocukları hayata hazırladığına işaret ederek, herkesi bu sporu yapmaya davet etti.

Altın madalya için var güçleriyle kürek çekiyorlar

Avrupa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:28 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altın madalya için var güçleriyle kürek çekiyorlar - Son Dakika

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