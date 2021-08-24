Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks finalinde Çinli rakibi Hong Yu'yu yenerek altın madalya kazanan şampiyon Busenaz Sürmeneli, kendisine yapılan bir jestle duygu dolu anlar yaşadı.

"TOKYO'DAKİ SON YUMRUKLA HESABINI ÖDEDİN"

Gittiği pidecide yemekten sonra hesabı isteyen Sürmeneli, fişin üzerinde "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." yazısını gördü.

"NE MUTLU BANA"

Bu jestle birlikte duygulanan genç sporcu, "Ne mutlu bana" notuyla fişi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Bu hoş sürpriz kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.