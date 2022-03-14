Altın madalyalı sporcu Karakaş, Uğur Okulları'nda eğitim görecek - Son Dakika
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Altın madalyalı sporcu Karakaş, Uğur Okulları'nda eğitim görecek

14.03.2022 11:17
Altın madalyalı sporcu Karakaş, Uğur Okulları'nda eğitim görecek

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçen ay düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Kupası'na katılarak Kadınlar Senkronize Finalinde altın madalya kazanan Elçin Sena Karakaş, eğitimine Uğur Okulları Bornova Kampüsü'nde devam edecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçen ay düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Kupası'na katılarak Kadınlar Senkronize Finalinde altın madalya kazanan Elçin Sena Karakaş, eğitimine Uğur Okulları Bornova Kampüsü'nde devam edecek. Milli sporcu bursuyla öğrenim gören Karakaş "Ülkemiz adına bu ödülü kazanmak gurur verici. Disiplinle ve azimle çalışarak dünya birincisi olduk" dedi.

Trambolin Cimnastik Dünya Kupası'nda takım arkadaşı Sıla Karakuş ile birinci olarak Türkiye'ye ilk kez altın madalya getiren Elçin Sena Karakaş, Uğur Okulları'nı tercih etti. Sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı olma hedefiyle çalıştığını söyleyen 17 yaşındaki Elçin Sena Karakaş, milli sporcu bursuyla öğrenim görecek. Karakaş, dünya kupasında başarılı olmak için disiplin ve azimle çalıştıklarını dile getirdi.

SPORA 6 YAŞINDA BAŞLADI

Bir yandan Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun kamplarında yarışlara hazırlanırken diğer yandan derslerini de ihmal etmediğini söyleyen Karakaş "Spora 6 yaşında ailemin yönlendirmesi sonucu, temel cimnastik dersleriyle başladım ve çok sevdim. Küçük yaşlardan bu yana başarıya ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak gerektiğinin bilincindeyim. Dünya Kupası'na da Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun düzenlediği kamplarda hazırlandık" diye konuştu.

HEDEFİM PARİS OLİMPİYATLARI

"İnanarak sergilediğimiz performansımızı madalyayla taçlandırdık" diyen Karakaş şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ilk kez bu ödülü getirmiş olmak hem bizim adımıza hem de Türkiye adına gurur verici. Altın madalya kazanmayı hedefliyorduk, bu hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz. Şu an en yakın mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Burada hem bireysel alanda hem de senkronda madalya alarak yine bir tarih yazmak istiyoruz. Yakın gelecekte ise hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek."


Altın madalyalı sporcu Karakaş, Uğur Okulları'nda eğitim görecek
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Dünya Kupası, Cimnastik, Altın, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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