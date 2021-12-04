Altın madeninin emekçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan altın madeninde çalışan işçi ve teknisyenler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ovacık'ta, Koza Altın İşletmelerine ait altın madeninde yerin onlarca metre altında ve toprak üstündeki tesislerde çalışmalarını sürdüren madenciler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Yer altı üretim başmühendisi Utban Kahraman ve iş güvenliği uzmanı Yakup Tecim, yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükte Yaşam", haberde ise Ashraf Amra'nın "Mucize Kurtuluş" isimli fotoğraflarını oyladı.

Toprak üstündeki tesislerde çalışan madenciler ise spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin fotoğrafı "Keyfim Yerinde"yi tercih etti.

AA muhabirine açıklama yapan Tesis Müdürü Tuğba Özgen, bütün fotoğrafların arkasında emek ve başarı bulunduğunu dile getirdi.

Hem renkli hem sanatsal hem de üzücü fotoğrafların oylamada yer aldığına dikkati çeken Özgen, "Biz tercihlerimizi Mustafa Çiftçi'nin 'Keyfim yerinde' isimli fotoğrafından yana kullandık. Emeği geçen çalışanların ellerine sağlık, hepsi birbirinden güzel." dedi.