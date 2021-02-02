Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı - Son Dakika

Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı

02.02.2021 14:07

- Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı Taşeron firma ile anlaşamayan yaklaşık 500 işçi yürüyüşe geçti Kayseri'de Kanadalı şirketin işlettiği altın madeninde taşeron firmanın maaşlara 15 TL'lik zam yapmasına tepki gösteren işçiler eylem yaptı.

- Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı

Taşeron firma ile anlaşamayan yaklaşık 500 işçi yürüyüşe geçti

KAYSERİ - Kayseri'de Kanadalı şirketin işlettiği altın madeninde taşeron firmanın maaşlara 15 TL'lik zam yapmasına tepki gösteren işçiler eylem yaptı.

Develi ilçesinde kurulu bulunan ve Kanadalı firmanın işlettiği Öksüt Madencilik'te taşeron firma Çiftay tarafından işçilerin maaşına 15 TL'lik zam yapıldı. Dün gece ve bugün sabah sürdürülen görüşmelerden netice alamayan yaklaşık 500 işçi, iş bırakarak eylem yaptı.

Madenden çıkan yaklaşık 500 işçi, 30 kilometre uzaklıktaki ilçe meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı
Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı
Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı
Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı

Türk Lirası, Kayseri, Taşeron, Altın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı - Son Dakika


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