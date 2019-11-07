Son Dakika Haberleri: Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı: En az 37 ölü
Son Dakika Dünya Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı: En az 37 ölü

Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı: En az 37 ölü

6 saat önce

Burkina Faso'nun doğusunda bir maden şirketine ait araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi.

Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı: En az 37 ölü, System.String[]

Burkina Faso'nun doğusunda bir maden şirketine ait araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi.


Burkina Faso'nun Doğu Vilayeti'nde Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madenindeki işçileri taşıyan konvoy, Gourma ve Tapoa kentleri arasında saldırıya uğradı. Konvoyun en önündeki aracın yola döşenen mayının üzerinden geçerek infilak etmesinin ardından, saldırganlar diğer araçlara ateş açtı. Saldırıda sivil ve asker 37 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

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Burkina, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:28 
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