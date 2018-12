Altın Marka Ödülleri Sahiplerini Buldu; Yılın Gıda Markası Torku Oldu

'Doğal Olarak Bizden' sloganıyla yola çıkan ve kısa sürede ürün sayısını hızla arttırarak yer aldığı gıda guruplarının hemen hepsinde pazarın büyükleri arasına adını yazdıran bir marka haline gelen Torku, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Türkiye...

'Doğal Olarak Bizden' sloganıyla yola çıkan ve kısa sürede ürün sayısını hızla arttırarak yer aldığı gıda guruplarının hemen hepsinde pazarın büyükleri arasına adını yazdıran bir marka haline gelen Torku, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın Gıda Markası" kategorisinde halk oylamasıyla en fazla oyu alarak birinci seçildi.



İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Türkiye Altın Marka Ödülleri" sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ünlü mankenler Özlem Yıldız ve Şenol İpek'in yaptığı ödül töreni, İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin gıda devlerinden Konya Şeker'in gıda sektöründeki mamul ürünlerinin çatı markası olan Torku, "Yılın Gıda Markası" kategorisinde halk oylaması ile en fazla oyu alarak birinci seçildi. Türkiye'nin ekonomi, sağlık, inşaat, gıda ve daha birçok alanda başarılı iş insanları ve değerli markaları, "II. İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi" etkinliğinde buluştu. Yurtiçi ve yurt dışından 500'e yakın davetlinin katıldığı organizasyonda Torku'nun ödülünü, Konya Şeker Pazarlama Koordinatörü Kemal Keskin aldı.



1954 yılından beri gıda sektöründe faal olan ve pancar şekeri üretimi gerçekleştiren Konya Şeker'in, 2000'li yılların başında oluşturduğu tarladan rafa kadar üreticinin tüm ekonomik zincirde yer almasını hedefleyen yeni stratejisinin temel ayağı olan markalaşma çerçevesinde hediyelik ve bayramlık çikolata çeşitlerinden oluşan ilk Torku markalı ürünler 2007 yılında tüketici ile buluşmuştu. Bir üretici kooperatifi markası olan ve kooperatif ortağı çiftçilerinin ürettiği veya üretebileceği her ürünü katma değerli mamul ürün haline getirerek üretici ile tüketici arasında aracısız bir köprü kurmayı hedefleyen Konya Şeker Torku çatı markası altında ürettiği ürün çeşitlerini her geçen yıl arttırmış raflarda listelenen ürün sayısını kısa sürede 900'ün üzerine çıkarmıştı. Tüketiciye temel vaadi kalite ve lezzetten taviz vermeden sağlıklı ve doğal gıda olan Torku, hediyelik ve bayramlık çikolata ile başladığı mamul ürün üretimini, gofret, bisküvi, kek, meyve suyu, ayçiçek yağı, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile çeşitlendirmiş, son olarak da Konya ve Ankara'dan başlayarak Torku Döner Restoranları projesini hayata geçirmişti.



"Bizim asla taviz vermediğimiz husus doğallık, hijyen ve kalitedir"



En son Marka ve Kariyer Zirvesi tarafından dağıtılan Altın Marka Ödüllerinde gıda kategorisinde yılın gıda markası seçilen Torku, daha önce de çok sayıda vakıf, dernek, tüketici örgütleri, üniversiteler tarafından düzenlenen anketlerde başta sağlık olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülmüştü. Daha önce çok sayıda ödülün yanı sıra Marka ve Kariyer Zirvesinde Torku'ya gıda kategorisinde yılın gıda markası ödülünü getiren üretim hassasiyetleri ve markalaşma yaklaşımını ise Konya Şeker'de markalaşma sürecini başlatan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda, "Torku gıda sektöründe yarım asrı aşkın bir tecrübeden güç alan Türkiye'nin en genç ve en dinamik gıda markasıdır. Divan-ı Lügatı Türk'te ipek gibi sağlam, ipek gibi saf ve temiz anlamına gelen Torku, bizim üretim yaklaşımımızı başka hiçbir söze gerek kalmadan ifade eder. Hem çikolata, şekerleme, şekerli mamuller, bisküvi, kek, gofret hem de et ve et mamulleri ile süt ve süt mamullerinin yanı sıra tüketiciye ve pazarlara sunduğumuz Konya Şeker güvenceli diğer ürünlerimiz için şunu özellikle vurgulamak istiyorum; Bizim asla taviz vermediğimiz husus doğallık, hijyen ve kalitedir. Gıda sektöründe bizim iddiamızı güçlendiren, iddialı konuşmamızı sağlayan asıl dayanağımız budur. Ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim, bizim ürünlerimiz birinci sınıf ürünlerdir. Biz Konya Şeker'in ürettiği her ürünü üst segment ürünlere konumlandırıyor ve o standartlarda üretiyoruz. Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi üretim altyapımız ve en iyiyi üretme konusundaki iddiamız ile başarımız, ikincisi tüketiciye duyduğumuz saygı. Birincisinden başlarsak bu hem bir güvene dayanıyor hem de üretim altyapısını oluştururken niteliğe ve kaliteye yatırım yapmanızı gerektiriyor. Biz kendimize güveniyoruz çünkü gıda sektöründe 60 yılı aşkın bir kurumsal tecrübeye sahibiz. Öte yandan yaptığımız hiç bir yatırımda marka değerimizin düşmesine neden olacak tercihlerde bulunmadık. Mesela kurduğumuz her tesiste modern ve en yeni teknolojileri tercih ettik. Bunları da nitelikli eğitimli personele emanet ettik. Bu konuda iddialıyız üretim teknolojisi ve üretim tesisi güvenirliliği açısından da personel kalitesi açısından da Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden biriyiz. Yani Ferrari'yi alıp ta ehliyetsiz birine hadi yarış demedik ya da kağnıyı önüne koyup ta F1 pilotuna hadi birinci ol demiyoruz. Ferrari'yi alıp direksiyona da F1 pilotunu oturtuyoruz. Peki, bu kadar yatırımı Konya Şeker niye yapıyor? Kalite anlayışından ve tüketiciye saygısından. Biz tüketiciye sunduğumuz ürünümüzü sadece ticari bir ürün olarak görmüyoruz. O ürün bizim itibarımızdır. O nedenle de bizim ürünlerimizin en önemli farkı şudur, her şey birinci sınıftır ve maliyet düşünülerek malzemeden tasarruf anlayışıyla üretilmemiştir. Biz hem şuna inanıyoruz hem de pazar araştırmalarında şunu tespit ettik, kalitenin müşterisi var ve tüketici güvenilir ve kaliteli ürün istiyor. Asıl önemlisi ise kendi sağlığına ve tercihlerine saygı istiyor. Biz de bu tercihleri ve beklentileri paylaşıyor ve saygı gösteriyoruz. Yaklaşımımız bu olunca da bütün markalarımızın ve ürünlerimizin o tercihi yansıtması gerekiyor. Nitekim biz de markalaşma ve üretim yaklaşımımızı buna göre oluşturduk ve pazarda sağlıklı ve doğal ürünlerimiz kalite ve lezzetten taviz vermeden üreterek yer edindik ve çıkardığımız her yeni üründe de bu anlayışla pazarda yer alıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Biz kalite yaklaşımımızdan taviz vermiyoruz"



Konuk, "Biz her ürünümüzün arkasındayız. Biz şunu biliyoruz, bizim ürettiğimiz ürünü bu ülkenin çocukları, bizim evlatlarımız tüketiyor ve bizim ürettiğimiz ürünler 900 bin çiftçinin, Türk çiftçisinin itibarını temsil ediyor. O nedenle biz kalite yaklaşımımızdan taviz vermiyoruz. Ancak bizi her gıda işletmesinden ayıran bir husus daha var. Bizim ortaklık yapımız. Yaklaşık 900.000 pancar üreticisi bizim ortağımız ve onlar adına ve onlar için üretilen bu ürünleri bizatihi onlar ve onların aileleri de tüketiyor. Benim de evlatlarım var, torunlarım var. Onların önüne koyamayacağım, onlara yedirmekten imtina edeceğim hiçbir ürünü bizim kumrumuz üretmiyor, üretmeyecek. Ben bu ülkedeki her çocuğu kendi torunlarım kadar kıymetli görüyorum ve şunu söylüyorum Konya Şeker'in ürettiği her ürünün benim ailem ve benim torunlarım da müşterisi. Bizim ürünlerimiz ve üretim tesislerimiz, doğal olamayan ve sağlık açısından tehdit oluşturan her şeye kapalıdır. Ürünlerimizde, kullandığımız şekeri biz üretiyoruz ve %100 pancar şekeri. Konya Şeker damgası taşıyan ürünlerin yağı, kakaosu, fındığı, fıstığı aklınıza ne gelirse hepsi birinci sınıftır" dedi.



Marka ve Kariyer Zirvesi çerçevesinde ilk defa geçen sene verilen Altın Marka Ödülleri, direk tüketiciyle yaptığı anketler çerçevesinde belirlediği kategorilerde ödüller veriyor. - KONYA

