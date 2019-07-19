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"Altın mobilya" Bulgaristan'ın

38 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması"nda Bulgaristan ekibi birinci oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması"nda Bulgaristan ekibi birinci oldu.

Perşembe akşamı Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi'nde (AGM) yurt dışından gelen 10 ülkenin halk dansları ekiplerinin katıldığı yarışma, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gecenin finalinde Bulgaristan ekibi, jüriden en fazla puanı alarak bu yılki "altın mobilya"nın sahibi oldu.

21.00'da başlayan yarışma, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle start aldı. Yarışmada Adige Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya ve Ukrayna ekipleri boy gösterdi. Her ülkenin ekip sorumlusunun jüri koltuğuna oturduğu yarışmada, ülkeler birbirlerine oy verdi. 10'ar dakikalık gösterilerini sunan konuk ekipler, şovlarıyla AGM'yi dolduran İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Jüri, ekipler arasında puanlama yaparken ince eleyip sık dokudu. Kaymakam Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte protokol üyeleri, İnegöl'deki kültür derneklerinin temsilcileri ve yurt dışından gelen delegasyonlar da katıldı. Konuklar halk dansları ekiplerinin gösterileriyle gecenin coşkusuna ortak oldu. Gösterilerin finalini de yine İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yaptı.

Konuşma sonrası sahneye davet edilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, festivale sponsor olanlara plaket takdiminde bulundu. Alper Taban, "Uzaklardan gelen kültürleri tanıma fırsatı bulduk, onlar bizleri tanıma fırsatı buldular. Beraberinde bu şehirle ilgili kafalarında belirli intibalar oluştu. Dolayısıyla bizler onlara en güzel ev sahipliğini yaparak kendilerine burada şehrimizi gezdirdik, kültürlerimizi tanıttık, şehrimizi tanıttık. İnşallah buradan kendilerini uğurladığımızda sadece İnegöl'ü değil Bursa'mızı da Türkiye'mizi de en güzel şekilde orada anlatacaklar" dedi.

Derecelerin açıklanmasının ardından Bulgaristan ekibinde büyük coşku yaşanırken, Başkan Taban Altın Mobilya kupaları ve hediye çeklerini ekiplere takdim etti.

Festival ise cumartesi akşamı yapılacak Emre Aydın konserine kadar çeşitli konserlerle Kültürpark'ta devam edecek. - BURSA
Bulgaristan, Murat Erat, İnegöl, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
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