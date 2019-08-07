Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi
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ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatı, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,501.36 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatı, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,501.36 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.
Wall Street'teki gelişmelerin ardından altın, en son Nisan 2013'te görülen 1,501.36 dolar düzeyine yükselirken, gümüş de son 13 ayın en yüksek düzeyini görerek 17.01 dolardan işlem gördü.
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