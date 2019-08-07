Son Dakika Haberleri: Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi
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Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi

8 dakika önce

ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatı, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,501.36 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.

Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi, System.String[]
ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatı, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,501.36 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.
Wall Street'teki gelişmelerin ardından altın, en son Nisan 2013'te görülen 1,501.36 dolar düzeyine yükselirken, gümüş de son 13 ayın en yüksek düzeyini görerek 17.01 dolardan işlem gördü.


Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
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