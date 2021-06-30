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Altın ödül MAY Tohum'un oldu - Son Dakika

Altın ödül MAY Tohum'un oldu

30.06.2021 16:12
Altın ödül MAY Tohum'un oldu, System.String[]

Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri türlerinde, Türkiye'nin önde gelen tohum ıslahçı ve üretici firması MAY Tohum, Avrupa İmar ve Yatırım Bankası (EBRD) 2021 Sürdürülebilirlik Ödüllerinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde Altın Ödülü aldı.

Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri türlerinde, Türkiye'nin önde gelen tohum ıslahçı ve üretici firması MAY Tohum, Avrupa İmar ve Yatırım Bankası (EBRD) 2021 Sürdürülebilirlik Ödüllerinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde Altın Ödülü aldı.

12 farklı ülkeden 62 firmanın projelerini sunduğu EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri Töreninde, MAY Tohum 'Kadın emeğine değer katan, genç ziraat mühendisi adaylarının mesleki gelişimine ve çiftçilerin ekonomik, teknik ve mesleki gelişimlerine katma değer sağlayan özel projeleri dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde Altın Ödülünü almaya hak kazandı. Sürdürülebilir Enerji, İklim Esnekliği, Çevresel ve Sosyal En İyi Uygulamalar, Çevresel ve Sosyal İnovasyon, Finansal Aracılar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık olmak üzere toplamda altı kategoride ödüllerin verildiği etkinlikte 21 Proje ödül aldı.

EBRD'nin, 29 Haziran'da, Londra'da gerçekleştirdiği 2021 Sürdürülebilirlik Ödülleri töreninde konuşan MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, "MAY Tohum olarak, kurulduğumuz günden beri sürdürülebilir tarım ve güçlü bir gelecek için çalışıyor, öncelikle insana, Ar-Ge'ye ve teknolojiye yatırım yaparak kurumumuzu, global arenada daima ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Projelerimizi, işimizi tam bir özveri ve motivasyonla yürütmek için çiftçilerimizin, geleceğin ziraat mühendislerinin ve kadın emek gücünün gelişimi ve topluma maksimum katkı sağlamalarına destek olabilmek adına sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Firma olarak, kadın emeğinin değerini biliyoruz. Bu konuda aldığımız aksiyonlarla iş hayatında kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği değerini genele yaymak için çalışıyoruz. 16 yıldır yürüttüğümüz, AkadeMAY, İşte Yetenek, MAYStaj gibi Öğrenci Gelişim Projeleri ile genç ziraat mühendisi adaylarını, mesleki gelişimleri için destekliyor, deneyim kazanmalarına ve iş hayatına bir adım önde adım atmalarına olanak sağlıyoruz. Tarım sektörünün en önemli paydaşlarından çiftçilerimizi, ekonomik, teknik ve mesleki gelişim konularında gerçekleştirdiğimiz eğitim projeleri ile destekliyor, tarım sektöründe sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz" diye konuştu.

MAY Tohum'un toplum gelişimine hizmet etmek için sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Hamdi Çiftçiler, "Gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve kurumsal sorumluluk vizyonumuz ekseninde, 2021 EBRD Sürdürülebilirlik Ödüllerinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde Altın Ödülü almanın gururunu yaşıyoruz. EBRD'ye bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Altın ödül MAY Tohum'un oldu
Altın ödül MAY Tohum'un oldu
Altın ödül MAY Tohum'un oldu
Altın ödül MAY Tohum'un oldu
Altın ödül MAY Tohum'un oldu

Türkiye, Yatırım, Altın, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın ödül MAY Tohum'un oldu - Son Dakika Ekonomi


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